Indignación por restos de caballos descuartizados que aparecieron en Pocito

Desde las páginas de redes sociales de Rescate Equino y de Ayudando Patitas compartieron las fotos de los animales muertos y fraccionados en partes en un baldío.

"Este caso aberrante se suma a una serie de eventos lamentables que han llenado de consternación a nuestra comunidad. El reciente fallecimiento de un caballo el pasado domingo debido a actos de maltrato es solo un ejemplo de la tragedia que se repite una y otra vez en nuestras calles", expresaron desde la ONG Ayudando Patitas.

Los sectores proteccionistas de San Juan quieren que el Gobierno prohíba la tracción a sangre en las calles de la provincia.

Mirá la publicación que generó indignación.

Embed - AyudandoPatitasSj on Instagram: " IMÁGENES SENSIBLES En la mañana de hoy, nuestra provincia se ha visto sacudida por un acto de crueldad que clama por justicia y acción inmediata. El descubrimiento de restos descuartizados de caballos ha dejado a la vista la brutalidad del maltrato animal que sigue cobrando víctimas inocentes en nuestro territorio. Este caso aberrante se suma a una serie de eventos lamentables que han llenado de consternación a nuestra comunidad. El reciente fallecimiento de un caballo el pasado domingo debido a actos de maltrato es solo un ejemplo de la tragedia que se repite una y otra vez en nuestras calles. Hacemos un llamado urgente a todas las autoridades competentes y, en particular, al honorable gobernador de nuestra provincia, para que tomen medidas efectivas y contundentes contra esta atrocidad. No podemos permitir que estos actos de violencia animal sigan ocurriendo impunemente en nuestro territorio. Es esencial que se implementen políticas de protección animal más rigurosas y que se refuercen las leyes existentes para castigar de manera ejemplar a quienes perpetren estos actos inhumanos. Nuestros amigos de cuatro patas merecen vivir en un entorno seguro y libre de sufrimiento. Exigimos una investigación exhaustiva para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes atroces. Es momento de que la sociedad se una en un frente común contra el maltrato animal y haga valer el respeto y la compasión hacia todas las formas de vida. Instamos a los medios de comunicación a difundir este llamado a la acción y a mantener la atención sobre este grave problema que afecta no solo a los animales, sino también a nuestra humanidad. @rescateequinosan @drmarorrego"