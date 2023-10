Historias de terror que ocurrieron en San Juan: de la tejedora sin brazos a la brujería en la Catedral

La casa de la tejedora sin brazos

historias de terror san juan.webp

Cuenta la leyenda que en la casa ubicada sobre calle Urquiza, metros al norte de Pedro de Valdivia, funcionaba una escuelita hace más 70 años. La propiedad perteneció a una familia de apellido Chuck y hoy se encuentra abandonada.

Los vecinos que pasan por la zona evitan entrar y rara vez aparece en redes sociales algún video de grupos de valientes o bromistas que toman para la chacota la leyenda urbana y deciden entrar a la propiedad para curiosear. Para los vecinos, sin embargo, la casa es cosa seria y tienen respeto.

“El problema acá es la noche. Todos hemos sentido ruidos que salen de la casa, estamos muy acostumbrados. Mi hija me contó que vio a la mujer que teje sin brazos en la puerta de la casa a eso de las ocho cuando pasaba en bicicleta”, contó Alicia Ortiz de Moreno, una señora que vive a dos casas del lugar en una entrevista concedida a Tiempo de San Juan en el año 2012.

La leyenda dice que hubo una mujer que trabajó en ese lugar en los años 40' y que murió de forma misteriosa. Por eso, su espíritu vaga por la casa y sale a "tejer" a la luz de la luna. Los vecinos dicen que verla es escalofriante porque esa misteriosa mujer de rodete no tiene brazos y pueden ver cómo las agujas de mueven solas. Pero ojo, que no todo son curiosos o valientes porque el lugar se ha convertido, en la actualidad, en el lugar preferido de quienes trabajan con magia negra para sus rituales. "Mata a Dios, mata a tus padres y mátate a tí mismo", dice una de las leyendas en el interior de la casa.

historias de terror san juan 2.webp

Las brujas del Villicum

El cerro del Villicum es una zona de brujería y ningún sanjuanino lo ignora. Los que saben dicen que el Villicum y otras zonas como la sierra de Pie de Palo, en Caucete, son lugares con mucha energía y, por eso, los favoritos de las brujas para hacer sus trabajos.

Es por eso que es común encontrar, cruces, fotos, velas, cruces de sal, cadáveres de animales y algunos de los mensajes más espeluznantes den la zona del Villicum. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2018 cuando un sereno que custodiaba la zona pudo tener registro del terror. En el circuito del autódromo se corría el Superbike y el trabajador era el encargado de custodiar el acampe.

Para que no crean que estaba loco ya que escuchaba gritos todas las noches, decidió sacar su celular y filmar a las tan famosas brujas del Villicum. El resultado fue este:

Video: Los aterradores gritos de ¿brujas en el Villicum?

(Video gentileza de Canal 13)

El bebé muerto que llora en la casa de Avenida Libertador

La casa que está ubicada en Avenida Libertador y Circunvalación está llena de fantasmas. Podríamos considerarla la casa embrujada más importante de San Juan y las historias que de ella se cuentan son aterradoras.

La vieja casona, ubicada cerca de Casa de Gobierno, fue consgruida hace más de sesenta años y desde enteonces se corren rumores sobre las ánimas que allí habitan. Hoy funciona en el lugar un medio de comunicación pero las leyendas sobre la casa embrujada siguen vigentes.

La historia cuenta que un bebé murió en ese domicilio y su madre, muy afligida, decidió guardar su cuerpo hasta que fue descubierta por las autoridades policiales. Los sanjuaninos que tuvieron la oportunidad de entrar al lugar dicen que aún se escucha el estremecedor llanto de ese recién nacido.

Doña Dominga, la mujer que llamaba a sus hijos desde adentro del ataúd en Pocito

historias de terror en san juan 3.webp Foto gentileza de Diario de Cuyo.

Esta leyenda urbana data del 1 de febrero del año 2002 cuando dos compungidos hijos fueron al cementerio de Pocito a llevarle flores a su madre fallecida. Doña Dominga había muerto nada más que cinco días antes tras luchar durante años con una dura enfermedad.

Eran alrededor de las 8.15 cuando los hermanos ingresaron al cementerio y caminaron hacia el sector de nichos. "Dominga, mirá lo que te traigo", le dijo uno de los jóvenes mirando a la tumba de su madre. En el silencio, ambos aseguran que escucharon muy clara la voz de su madre: "M'hijo".

Aterrados por lo ocurrido y creyendo que existía la posibilidad de que Dominga aún estuviera viva, salieron corriendo para buscar testigos y los encontraron. Volvieron al nicho de su madre acompañados por tres personas más y la llamaron otra vez. Ahora no escucharon la voz de Doña Dominga pero sí dos golpes secos de madera que provenían de la tumba. Nadie podía creer lo que estaba pasando así que probaron otra vez. "Golpeá de nuevo Dominga", dijo uno de los testigos. Así ocurrió, otra vez el golpe seco de la madera.

Desesperados, decidieron llamar a la Policía y sacaron el cajón para trasladarlo a otro sector del cementerio y poder abrirlo. Creían que adentro estaba su madre aún viva y atrapada. Los dos uniformados que llegaron, en ese entonces, también reconocieron haber escuchado los golpes que provenían de adentro del nicho.

Los empleados municipales trajeron una amoladora y abrieron el cajón. Adentró yacía el cuerpo sin vida de Doña Dominga y tampoco había marcas en la madera.

El día que la magia negra casi le cuesta la vida al padre Rómulo Cámpora

rómulo cámpora.jpg

El protagonista de esta historia es el reconocido y querido cura, Rómulo Cámpora. El religioso fue quien reveló este aterrador suceso a Tiempo de San Juan en una entrevista del año 2015. Según dijo la magia negra lo dejó en Terapia Intensiva y casi pierde la vida por la brujería que le practicaron.

La magia negra de la que fue víctima Cámpora ocurrió durante junio de 2013 cuando él estaba a cargo de la Catedral de San Juan. "Estaba limpiando los bancos dentro del templo, fue ahí cuando encontré debajo de uno de los bancos un muñeco con alfileres. El muñeco tenía una leyenda, me deseaba la muerte a mí y a gente muy conocida de la comunidad. Es increíble pero cierto. Después de eso terminé internado en terapia intensiva”, dijo el cura a este diario en aquella polémica entrevista.

Luego de ese hallazgo una sorprensiva neumonía dejó a Cámpora al borde de la muerte e internado en Terapia Intensiva. "Mucha gente se sugestiona pero el amor es más fuerte. Al mal hay que ignorarlo. Como hay gente que hace una oración para ayudar a un enfermo también hay gente que invoca al demonio”, aseguraba el religioso en aquella oportunidad.

Pero esta no fue la última vez que el sacerdote vio de cerca el poder de los trabajos de brujería y también reveló en esa entrevista que un colaborador de la Catedral fue víctima de un muñeco vudú que apareció en las fuentes de la plaza detrás del templo. "En una fuente de la plaza que se encuentra detrás de la parroquia un colaborador me llamó porque encontró un muñeco con alfileres. Le dije que no lo tocara, que no lo sacara con sus propias manos de la fuente pero lo hizo. Después estuvo siete meses en la cama con un problema lumbar que lo llevó a la cama”, contó. Creer o reventar.