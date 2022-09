Hipertensión, la enfermedad silenciosa: en San Juan aumentan los casos en jóvenes de 20 años

La hipertensión es una de las enfermedades denominadas “silenciosas”. Esto es porque no se manifiesta con síntomas claros, como una gripe y descompostura estomacal, por mencionar algunos ejemplos. La gravedad es que, al no presentar sintomatología, muchas personas no realizan los controles correspondientes y las consecuencias a largo plazo pueden afectar la calidad de vida. En San Juan se hace mucho hincapié en la importancia de los controles, sobre todo por el creciente número de casos en población más joven.