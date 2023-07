Hay más sanjuaninos que consultan por enfermedades respiratorias

Como sucede en cada temporada de invierno, aumentan los casos de enfermedades respiratorias en San Juan. El 2023 no fue la excepción y, durante los últimos tres meses, el incremento de casos e internaciones fue notorio. Además, se presentaron mayores consultas en las distintas afecciones, como los contagios por gripe, el Covid-19 y el sincitial respiratorio.

La especialista también dijo que se presentaron varios casos de neumonía, y principalmente por neumococo, la cual es bacteriana y no contagiosa.

El aumento de contagios comenzó a fines de mayo, y en julio “aumentó bastante”, contó Ferrari.

Además, la infectóloga habló sobre los contagios de bronquiolitis, que registraron un fuerte aumento en el país. Con respecto a San Juan, manifestó que se presentaron casos e internaciones en niños y también en adultos. “Es lógico que sucede el contagio de chicos a mayores de edad, pero hay que tener mucha precaución por aquellos que sufren comorbilidades, principalmente porque su cuadro puede terminar en una internación”, afirmó.

Como conclusión, expuso que las medidas aplicadas durante el coronavirus deben valer para la gripe y el sincitial respiratorio. Además, pidió evitar los lugares cerrados y muy concurridos, tener los ambientes ventilados y no compartir el mate o vaso.

Continúan los bajos números en la vacunación

Desde que inició la campaña nacional en marzo hasta mitades de junio, a la que adhirió la provincia, solamente el 37% de los sanjuaninos en condiciones de recibir la vacuna se inoculó. Estos números no variaron mucho durante el último mes, según expresó el jefe de Programa Provincial de Inmunizaciones de Salud Pública, Fabio Muñoz.

El pasado 12 de junio, el funcionario provincial manifestó a este medio: “El análisis que hacemos es que hay un relajamiento de parte de la población. Está todo bien, pero porque hay una vacuna que brinda protección no solo individual, sino a toda la población. Si tengo aplicada la vacunación antigripal del año pasado, no brinda la misma protección este año, por eso es anual. El cuerpo no tiene la capacidad de pelear sobre el virus este año”.

Sobre lo que ocurre a mitades de julio, Muñoz le manifestó a Tiempo de San Juan que los números siguen siendo escasos y todavía no logran alcanzar el porcentaje de población objetivo. Además, reafirmó que, tras la pandemia del coronavirus, los sanjuaninos se relajaron y no asisten a vacunarse, cuando están todos los inmunizantes disponibles en los distintos centros de salud.