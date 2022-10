"Háganlo por Messi": el divertido incentivo de un colegio sanjuanino para sus alumnos 

Falta poco más de un mes para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y los argentinos no pensamos en otra cosa. Tal es así que docentes de un colegio sanjuanino armaron un cartel con los colores de Argentina y la imagen de Messi para incentivar a los alumnos a que no se lleven materias.

"Este año el mundial es desde el 22/11 hasta el 18/12 y los partidos de Argentina son a las 7, a las 10 y a las 17 hs. i no quieren estar en periodo de intensificación, recuperatorio / mesas de exámenes. ¡Hay que ponerse las pilas y no llevarse materias! ¡Ustedes pueden!. ¡Por la Scaloneta! ¡Hanganló por Messi!", dice el cartel.