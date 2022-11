Hagamos un balance juntos del 2022

Las personas intentamos darle sentido a lo vivido, analizarlo, comprenderlo, buscarle una explicación, plantearnos nuevas metas y objetivos a futuro en nuestras vidas. Esto es un proceso que se repite y que sucede en ciclos sucesivos, ya que en cada etapa se va plantando la semilla de lo que sigue después. Por eso hacer un balance del año, aunque puede resultar incómodo o movilizador, es un momento muy rico y lleno de creatividad, de posibilidades y crecimiento personal, que aclara y planifica el camino para lo que se viene.

A lo hora de recapitular, quiero advertirte que es frecuente que aparezcan dos sensaciones muy concretas en un alto grado, la autoexigencia, y la frustración, y ahí es donde me quiero detener con idea que tu balance sea objetivo.

Concéntrate y pon el foco en “lo bueno... y lo que se puede mejorar”, no en lo negativo que te pueda invadir a la hora de recordar, desgranando estos tres conceptos:

Lo negativo > Lo que no pudiste alcanzar o cumplir

Lo positivo > Todo lo que sí concretaste

La alternativa > Qué puedes mejorar.

Si llegaste hasta aquí leyendo seguro que estas con ganas y con curiosidad de saber cómo fue tu año, por eso si me lo permites te voy a regalar un ejercicio que te ayudara a confeccionar tu balance 2022.

EJERCICIO PRÁCTICO

Antes de arrancar a pensar, o a escribir, te recomiendo que prepares el ambiente. Busca un entorno relajado y tranquilo. Elimina las distracciones (televisión, teléfono móvil, etc.) y también las preocupaciones y pensamientos que te molesten. Es importante que estés tranquilo/a física y emocionalmente para poder valorar tu año. Si has tenido un día movido, mejor aplaza esta actividad a un día en el que puedas estar más concentrado/a y sacar más de ti mismo/a.

¿Preparado/a?

Primer paso.

El primer paso del ejercicio es que hagas un listado con las facetas más importantes de tu vida. Pueden ser las siguientes:

Salud

Amor

Familia

Amistades

Emociones

Economía

Trabajo/estudios

Ocio

Autocuidado/desarrollo personal

Desafíos/ Retos

Estas sólo son algunas ideas. Cada persona es un mundo y este ejercicio debes hacerlo como algo muy personal. Por lo tanto, tienes que pensar en qué partes de tu vida destacarías.

Segundo paso.

Añade en cada área lo más significativo que ha pasado este año, piensa en metas conseguidas. Por ejemplo:

Trabajo: Me he llevado mejor con mis compañeros, con mis superiores, y hay a la vista un posible ascenso

Amor: He dialogado más con mi pareja, y hemos realizado más viajes juntos.

Familia: He visitado más veces a mis padres, y llamado más a menudo a mis familiares

Autocuidado: he comido menos harinas, y me he dedicado más tiempo para mí.

Como ves, no hace falta que sean logros muy grandes. La idea es que hagas un repaso del año y te des cuenta de que hay algunos objetivos quizás grandes que has conseguido, pero, sobre todo, muchas pequeñas cosas que se nos suelen olvidar y que hacen que la vida sea un poco mejor cada día.

Tercer paso: Propósitos de año nuevo

Cuando ya hayas valorado el año, toca poner la vista en el 2023. Es momento de plantearte lo que quieres para el futuro y marcar metas. Estas deben ser:

Concretas: constrúyelas de forma específica y detallada.

Tangibles: que puedas ver los resultados manifestados en el paso a paso de las mini metas.

Posibles: sentí que ese objetivo es factible de lograr en el plazo que propuesto por vos.

Medibles: clave para verificar tu nivel de avance, corregir los desvíos y reenfocar tu energía.

Temporales: la planificación detallada te permite crear una secuencia de acciones a llevar adelante con disciplina y foco.

Guarda este escrito cuando hayas terminado y consúltalo durante el próximo año puntualmente cada tres meses con idea de ir analizando los avances y viendo los propósitos.

Reflexión y cierre:

Sea lo que sea todo lo que has vivido en este último año, todo forma parte de tu vida, de tu historia, y ya es parte de ti… Hoy puedes entender que con ello has crecido, te has desarrollado, has aprendido, aceptando que con algunos momentos has sufrido y con otros has disfrutado, pero con todos has vivido… y todo ha contribuido a ser quién eres hoy y a estar donde estás… dale un gran abrazo simbólico a todo, y con gratitud y una mirada amorosa hacia los últimos 12 meses despídete a tu manera de este año…

Aprovecha también para dar las gracias a todos los que con este balance han estado haciendo camino contigo (estén vivos o fallecidos) y han sido personas significativas para ti.

¡Te deseo un muy buen balance y cierre de año 2022!

Escrito por Carlos Fernández, Coach y psicólogo.

