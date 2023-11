Gustavo Trigo, trepado a un tren con vías sin fin

"Yo siempre digo que es la mal llamada estación Belgrano y estación San Martín. Porque ambas estaciones son estación San Juan, nada más que una es la estación San Juan del ferrocarril Belgrano. Y la otra es la estación San Juan del ferrocarril San Martín. Pero bueno, tanto mis abuelos maternos como paternos siempre estuvieron relacionados con el ferrocarril Belgrano. Siempre estuvieron viviendo cerca de la estación, entonces la vía estaba a escasos metros. Y todo el tiempo veía el paso del tren", recuerda,

Su abuelos solían hablarle sobre su trabajo relacionado con rieles y durmientes. "Mi abuela materna me contaba de cómo había sido su infancia. Porque bueno, mi bisabuelo al ser también conductor de locomotoras lo estuvieron trasladando por varios puntos del país. Y él llevaba a toda su familia, entonces mi abuela y mis tíos abuelos crecieron en distintos lugares. Y bueno, siempre mi abuela contándome cómo era esa vida de ir trasladándose de una provincia a otra, de trasladarse siempre en ferrocarril. Esa fue un poco la parte que me llevó a tener esta pasión y este amor por los trenes", asegura.

Gustavo nació en Concepción, San Juan, un 25 de junio de 1980, en una familia conformada por mamá, papá, una hermana mayor y una hermana menor. Creció en el Barrio Aramburu e hizo la primaria en la escuela San Martín y la secundario en la Industrial Sarmiento. Es soltero y aunque su vida laboral no está relacionada con los trenes, ya que Gustavo es docente en la Escuela Industrial (da clases de Montañismo porque es guía de montaña), de una u otra manera el ferrocarril sigue inundando su vida adulta.

Es que se toma el tema muy en serio, como una materia a disfrutar, experimentar y desarrollar, no un simple hobby. De ahí que Trigo es fundador del Ferroclub en San Juan. "El Ferroclub nació como una idea de una noche que nos habíamos juntado apenas un grupito de cuatro personas que compartíamos este gusto por los trenes, y decidimos darle un poco más de formalidad a esta pasión que nos terminó uniendo. Ahí decidimos conformar el Ferroclub San Juan A7".

image.png

El nombre de A7 explica, se debe a que alude a un ramal del ferrocarril Belgrano en San Juan que nacía en San Martín y terminaba en Jáchal. "Decidimos ponerle ese nombre porque es un ramal netamente sanjuanino. Con el paso de los años fuimos también pensando distintas propuestas, distintas actividades, distintos objetivos. Y bueno, el objetivo que tenemos principalmente es el de ir recopilando fotos y todo lo que sea, lo que esté relacionado con el ferrocarril. Fotos, documentación, telegramas, todo lo que tenga que ver con el ferrocarril estamos abocados a recuperar y a recopilar toda esa parte de nuestra historia", destaca.

Gustavo analiza que "el ferrocarril está compuesto por personas de distintas edades, distintos trabajos. Hay ferroviarios en actividad, ferroviarios jubilados. Obviamente que nos nutrimos de su experiencia, de sus conocimientos, de sus anécdotas. A veces si tengo inquietud de cómo funcionaba algo, cómo se manejaba algo 30 o 40 años atrás, obviamente que recurro a todas estas personas que desde su experiencia y su vivencia me van contando cómo era el día a día de su trabajo. Cómo era el tema de trasladarse de una provincia a otra con un tren. En fin, todo eso es lo que va conformando el ferroclub".

En su casa, Trigo atesora colecciones variadas de trenes, desde fotos hasta libros, todo lo que esté relacionado con el ferrocarril en Argentina y particularmente en San Juan, es de su interés.

Y guarda como un tesoro el recuerdo vivo de una historia que siempre le contaba su abuela de cuando ocurrió el terremoto de 1944. "Mi bisabuelo venía con un tren desde Chepes, La Rioja. Se produce el terremoto y a mi bisabuelo lo agarra en la zona de Angaco. Entre la estación Angaco Sur y la estación Coll. En ese momento, obviamente, el teléfono no era muy común. Al menos en la casa de mi abuela no había teléfono. Mi bisabuelo en su desesperación de querer llegar a su casa y ver si estaban todos bien, decidió pasar con máquina liviana, es decir, solamente la locomotora. ¿Por dónde decidió pasar? Decidió pasar por el puente alto de Sierra. Que no se había podido evaluar si estaba en condiciones o no, si había sido afectado o no por el terremoto. Porque era importante saber si el puente iba a resistir el paso de los trenes que iban a venir con ayuda desde Córdoba y La Rioja. Ya que siempre se menciona que toda la ayuda para los afectados del terremoto vino de Mendoza, pero también vino de Córdoba y La Rioja. Mi bisabuelo decide pasar solamente con la locomotora por el puente alto de Sierra. Y decide pasar solo, porque en las locomotoras en ese momento iba el conductor y el foguista. El foguista lo que tenía que hacer era mantener la caldera con fuego para que tuviera buena presión de vapor. Y bueno, había algunas locomotoras que eran a carbón, otras que eran a leño. Mi abuelo era conductor y decidió pasar solo, solamente él con la locomotora. Pasó él con la locomotora, el puente no se cayó y él siguió el viaje hasta la ciudad. En ese momento la casa de mis abuelos, o mejor dicho, la casa de mi abuela, estaba casi al lado de la vía en un paso a nivel, casi, casi al lado. Frente al Cementerio de la Capital. Mi bisabuelo para la locomotora ahí. Y se baja para ver que estuvieran todos bien. Así que ese es el mejor recuerdo que tengo sin haberlo vivido", relata emocionado.

Esas añoranzas del tren de pasajeros que ya no está son fuertes y lo hacen ser un esperanzado de que algún día volverán esos días a San Juan. "Afortunadamente circula el tren de cargas de la línea San Martín, todos los días circula un tren entre las estaciones Cañada Honda y Albardón. En cuanto al ferrocarril Belgrano, lamentablemente hace ya varios años que no llega. El tren de pasajeros es una lástima que no llegue a San Juan pero mantengo la esperanza de que vuelva", destaca.

image.png

El sueño del regreso del tren de pasajeros a San Juan

"¿Qué tiene el tren de pasajeros?", se pregunta. Y responde: "Que el tren de pasajeros, al ser un transporte más económico que el avión y que el colectivo, permitía el movimiento de muchas más personas. En esto hay que tener, o al menos es mi percepción o mi forma de verlo, ¿no? El tren no debe ser competencia ni para el colectivo ni para el avión. Tampoco el tren de carga debe ser una competencia para el transporte en camión. Sino que cada uno deben ser complementarios del otro. Y bueno, es la forma en que me parece que debería ser el transporte acá en Argentina y en la provincia".

Y se plantea que el regreso del tren de pasajeros puede ser una realidad en un mediano plazo, acorde con los intentos del Gobierno Nacional de reflotarlo (de hecho ya llegó a Mendoza). "A la ciudad de San Juan nunca más va a llegar un tren ya sea de cargas o de pasajeros, por lo que se debe pensar en las estaciones que quedan", advierte. Y asegura que actualmente se podría pensar en las estaciones de Media Agua, Caucete o Albardón: " tal vez la estación Caucete sea la más indicada ya que está a escasos metros de la calle principal, cuenta con una buena frecuencia de colectivos tanto para llegar a la misma como para ir hacia la ciudad y también posee las vías necesarias como para que la formación pueda realizar las maniobras correspondientes", sueña en voz alta.