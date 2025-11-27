jueves 27 de noviembre 2025

Arte y color

¡Gran festejo!: Cultura Drag celebra su quinto aniversario con una jornada especial

En el marco de la Semana de la Diversidad el grupo realizará este jueves una propuesta abierta al público para conmemorar un nuevo año de trabajo, visibilidad y construcción comunitaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cultura Drag cumple cinco años y celebrará este jueves con una actividad especial que busca poner en valor el trabajo del colectivo y su aporte a la visibilización de la diversidad. Desde el proyecto destacan que, desde sus inicios, su labor permitió generar espacios de acompañamiento, contención y participación para la comunidad.

El grupo nació en plena pandemia, cuando un conjunto de drag artivistas decidió organizarse para impulsar propuestas que trascendieran las presentaciones escénicas. Su objetivo fue abrir nuevos espacios culturales, promover la diversidad y fortalecer la presencia del arte drag en la escena local. A lo largo de estos cinco años, Cultura Drag ha desarrollado iniciativas que contribuyeron al crecimiento y posicionamiento del movimiento en San Juan y en Argentina.

Para conmemorar este aniversario, la organización ofrecerá una programación que incluye el cierre del curso Cultura Drag 2025, una edición especial de la Expo Drag San Juan, competencias de lip sync en formato Drag Kombat, la Feria Diversa, un set fotográfico abierto al público y diferentes shows en vivo. La propuesta apunta a brindar actividades variadas y accesibles para todas las personas interesadas.

La jornada se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre, desde las 19:00, en el Centro Cultural Conte Grand. La entrada será libre y gratuita. Desde el colectivo señalan que se trata de una oportunidad para celebrar cinco años de trabajo y construcción comunitaria, e invitan a la ciudadanía a sumarse.

La actividad se enmarca en la 16ª Semana Provincial de la Diversidad, donde se desarrollan distintas acciones orientadas a promover la inclusión y visibilizar la diversidad en la provincial.

FUENTE: Sí San Juan

Dejá tu comentario

