Franco Rossi de la peluquería a la política: uno de los estilistas más conocidos de San Juan quiere ser intendente

Cuando tenía apenas 20 años cuando se dio cuenta que lo suyo no era la Fisioterapia. Abandonó esa carrera, aún sabiendo que eso le traería problemas con sus padres. "Me recibí de técnico constructor a los 17, me fui a Córdoba e hice cuatro años de Fisioterapia pero no me recibí porque cuando empezamos a ir a los hospitales era tan cruel lo que se veía que no me aguanté. Casi me mata mi viejo cuando le dije que quería ser peluquero", relató Franco Rossi .

Cuando Franco tuvo la oportunidad de pagar su primer curso se dio cuenta que todo lo que había aprendido mirando a otros le servía y que esa sería la carrera que quería para su vida.

Hoy, a 38 años de haber comenzado a ejercer como estilista, sintió que su tarea solidaria no era suficiente y se lanza a la política. Franco Rossi quiere ser intendente de Angaco pero su trabajo en el departamento no es algo nuevo. Es que el peluquero siempre sintió la necesidad de hacer cosas por la gente y, por eso, desde hace años visita distintos merenderos de toda la provincia para cortarle el pelo a los chicos que van a comer a esos lugares. "Recuerdo la vez que fui a cortarle el pelo a 44 chicos en el Loteo Municipal de Ullum, un domingo en la siesta. Había colegas que se reían de mí por perder un día de descanso", relató.

franco rossi 1.jpg

Hoy, sus horarios son bastante ajustados pero él se las arregla para hacer de todo. Atiende a sus clientas en la peluquería, va a cortar el pelo a los chicos de los merenderos en Angaco y sale a caminar junto a Marcelo Orrego, el líder de Juntos por el Cambio que le dio su lugar para que se lance como candidato.

franco rossi 2.jpg

"El año pasado me acerqué a Marcelo y le dije que él iba a ser el próximo gobernador de San Juan. Siempre me aceptaron y me apoyaron para que sea candidato en Angaco, a pesar de que sé que hay mucha gente que no está contenta de que yo esté acá", aseguró el estilista.

Franco sostiene que lo que lo impulsó para meterse al mundo de la política es "lo mal que está el país".

"Siempre hice tarea solidaria y creo que el político tiene que empezar a tener más empatía con la gente. Hay tantas cosas por hacer en este país tan rico", manifestó el estilista que va como candidato a intendente bajo el sublema "Cambia San Juan".

En caso de ser electo, Franco Rossi no piensa abandonar a sus clientas que, admite, están muy contentas con su candidatura. "Creo que escapan los cobardes, me he quedado para estar con la gente que más lo necesita y ayudarlos. Siempre he sido muy crítico del Gobierno pero un día me di cuenta de que no ganamos nada con quejarnos si no nos involucramos", afirmó y está dispuesto a hacer lo necesario para comenzar a cambiar todo lo que alguna vez criticó.