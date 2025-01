Final feliz para Tigre, el gatito que pasó casi una semana arriba de una palmera

“Nuestro gato lleva seis días en esta palmera. Necesitamos hacerlo viral, todavía tiene vida y se ven sus ojitos. Es muy triste escucharlo sufrir”, había dicho angustiado el dueño del animal, Lucas Méndez.

Lucas vive en Las Heras 1167, Villa del Carril, Capital. Quienes deseen ayudarlo, su contacto es 2645871588.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un gato lleva una semana en una palmera, piden ayuda para bajarlo y evitar que muera Una familia de Villa del Carril, Capital, se encuentra atravesando una situación desesperante. Es que desde hace seis días, Tigre, un gato de seis años que tienen como mascota, se encuentra subido a una palmera de gran tamaño y no pueden bajarlo. “Nuestro gato lleva seis días en esta palmera. Necesitamos hacerlo viral, todavía tiene vida y se ven sus ojitos. Es muy triste escucharlo sufrir”, dijo el dueño del animal, Lucas Méndez, quien manifestó su desesperación y pidió colaboración para poder rescatarlo. Como bomberos no pueden bajarlo dado que la escalera que tienen es corta, piden la solidaridad de los sanjuaninos para poder alquilar una grúa. La nota completa en @tiempodesanjuan #gatito #rescate #sanjuan #tiempodesanjuan"