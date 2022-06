Fin de semana largo en San Juan: buen nivel de reservas y combustible asegurado

No solo de San Juan, sino turistas de otros puntos del país y del extranjero estarán llegando a la provincia para disfrutar del fin de semana extra largo. Como ya es habitual, los departamentos alejados son los más elegidos para una estadía ideal. Si bien entre los prestadores hay preocupación por la escases de combustible que hay en todo el país, no descartan que sea amplia la concurrencia de turistas.

Desde la Cámara de Turismo de Valle Fértil, su presidente, Mario Barros, comentó a Tiempo de San Juan que están en el orden del 90% de reservas confirmadas, por lo que no descartan llegar al 100% sobre el fin de semana. “Aconsejamos que traten de confirmar las reservas si van a venir, porque a veces reservan, no vienen y perdemos la oportunidad de hospedar a otros turistas que quieren llegar hasta el departamento”, señala. Con relación a la escases de combustible, señaló que hasta el momento no han registrado inconvenientes que preocupen al sector, pero, para evitar cualquier tipo de problema, en el transcurso de la semana se iban a reunir con el intendente Omar Ortiz para tener mayor claridad y asegurar el abastecimiento para los turistas que lleguen en sus vehículos particulares.