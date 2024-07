Festejo del Día del Amigo: los sanjuaninos, repartidos entre juntarse en casas y no hacer nada

En la otra mitad de los encuestados, los que dijeron que no celebrarán con planes, el 28,38% dijo que no puede hacerlo porque no tiene plata para festejar. Un 18,73 % de los que respondieron aseguró que le toca trabajar y no tendrá el momento para juntarse porque deberá cumplir sus obligaciones laborales.

Si se suma el 27,62 que apelará a lo casero para no gastar tanto y el 28,38% que directamente no se reunirá porque no tiene dinero, cinco de cada 10 sanjuaninas y sanjuaninos esgrimieron razones económicas que condicionan y hasta opacan esta clásica celebración.

Mirá todos los números del sondeo: