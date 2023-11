Estudiantes de Chile conocieron las carreras de la Universidad Nacional de San Juan

“Realizaron un recorrido por la Feria Virtual, les comentamos sobre las 62 carreras que tiene la UNSJ y el sistema de bienestar con becas y deportes. Además, les hemos preparado una mochila con el material de la Feria Educativa presencial para que se lleven”, dijo Laura Garcés, secretaria de Extensión Universitaria de la UNSJ. “Hay algunos cursos de ingreso que ya han comenzado y otros que están por comenzar, entonces les damos toda esa información”, agregó Rosa Ferrer, secretaria Académica de la UNSJ.

Garcés luego se refirió a la intención de poner en valor no sólo la educación pública, laica y gratuita de la Argentina “sino también la hermandad de los pueblos latinoamericanos, de una Latinoamérica unida, en este caso, por la educación”. “Nuestro país en su Constitución tiene ese espíritu de recibir a las y los inmigrantes y, en este caso, a través de la educación, que es algo fundamental”, redondeó.

“Desde 2017 tenemos un convenio con la Universidad Nacional de San Juan, que tiene este carácter que nos permite preparar a nuestros estudiantes de enseñanza media para que tengan alternativas más allá de las universidades y del proceso académico que tiene Chile. Que también tengan esta otra visión de la universidad gratuita y de todas las bondades que ofrece la Universidad de San Juan para que puedan venir nuestros estudiantes”, valoró Sergio Parra Espinoza, jefe de Gabinete de Municipalidad de Coquimbo, Chile.

Luego, el funcionario chileno se explayó sobre la educación tanto en el país trasandino como en Argentina: “Este país tiene una oferta gratuita que, allá en Chile, aún no la tenemos. Hay situaciones, dependiendo de los recursos de la familia, en que hay cierta gratuidad, pero no es general. Y la oportunidad de ingresar a una Universidad allá es a través de una selección universitaria, no todos pueden ingresar; deben dirigirse, si no les da el puntaje, a una universidad privada. La situación acá es muy distinta: está el tema del cursillo de inicio, pero si les va bien ya están en la universidad. Queremos inculcarles a los niños que está esta posibilidad gratuita, con las becas y convenios que tenemos con esta Universidad. Sale caro para las familias, sobre todo de nuestro sector rural, mandarlos a la ciudad a estudiar una carrera”.

(Fuente: Prensa UNSJ)