Estafas en San Juan: un centro de salud advirtió que no recibe dinero

Durante el transcurso de esta semana, un centro de salud de San Juan fue notificado por maniobras de estafas virtuales con el nombre del establecimiento . Ante esta situación, comunicaron que no reciben dinero a cambio de ninguna prestación y no otorgan turnos mediante Whatsapp.

Sobre este hecho, el Centro de Salud Barrio Aramburu informó: “En el centro de salud no se recibe dinero a cambio de ninguna prestación. Todo lo que realices en el centro de atención primaria es gratuito. No contamos con número de Whatsapp, por lo tanto, no otorgamos turnos a través de números de celular. Los turnos son otorgados presencialmente en nuestro CAPS”.