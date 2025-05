Escuela Normal Sarmiento, en problemas: el reclamo de los padres y la respuesta de las autoridades

image.png

El reclamo no fue solo por el estado del agua y la limpieza de los tanques, sino que además pusieron en evidencia el estado edilicio y los riesgos que podrían correr los alumnos si no se toman medidas de inmediato. Mostrando algunas fotografías, evidenciaron el deterioro de paredes, en los baños y en el edificio en general.

Tras esto, quien salió a responder el reclamo de los padres fue Carlos Canga, rector de la Escuela Normal Sarmiento, quien en declaraciones televisivas desmintió a los padres que reclamaron. “Esto me entero ayer cuando veo una nota en un medio periodístico de varias cuestiones que están planteando. Creo que se gesta en el nivel primario. Como rector de toda la escuela no estaba informado. Se ha hecho limpieza de los tanques en las vacaciones y un estudio del agua, y está en condiciones. Obvio que se ha recomendado que no tomen agua de la canilla no solo de la escuela, sino de ningún lugar. Es la única recomendación”, dijo el directivo en Canal 13.

Y continuó: “Con respecto al mantenimiento del edificio se hace permanentemente. Se trabaja todos los días ante cualquier pedido de algo que puede intervenir, se interviene inmediatamente”.

Al ser consultado sobre los casos de alumnos con sintomatología similar a intoxicación por el agua, Canga señaló que hasta el momento no hay ningún certificado médico que constate esta situación.

En torno al estado del edificio, el rector de la escuela puso el foco de la crítica en el vandalismo que sufren dentro de la escuela, apuntando a la educación que deberían recibir los alumnos en sus casas. “La semana pasada específicamente una empresa cambió una tapa de inodoro que estaba rota y a la media hora estaba rota de nuevo. Hay una cuestión desde la casa que creo que tienen que trabajar los padres, ya que le deben decir a los chicos que cuiden. Se hace un control. Pero es una escuela donde circulan casi 4.000 personas al día”, dijo.

Ante esta situación, los padres indicaron durante el reclamo del lunes que entre las acciones no descartaban realizar un abrazo simbólico alrededor de la escuela, con el propósito de visibilizar el reclamo y exigir las condiciones adecuadas para que el alumnado de todos los niveles pueda tomar clases con seguridad.