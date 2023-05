Es sanjuanino, viajó a Qatar para las olimpíadas de ciencias y ahora estudiará en Estados Unidos

Ahora, García dará otro paso importante en su carrera al emigrar a Estados Unidos. “Acá la bioingeniería es únicamente desarrollo de máquinas, tomógrafo, radiógrafo y todo eso. Allá están, así es como que tienen 8 especialidades más, entonces, bueno, eso está bueno”, dijo a Canal 13 de San Juan.

El sanjuanino comentó que “más allá de estudiar también me gustaría conocer gente de otros lugares porque el teoría lugar es muy internacional y ya me he estado hablando con gente de Latinoamérica, otro chico también de Argentina que va a ir y la verdad que muy buena onda todo el mundo”.

"He aplicado a la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, allí me aceptaron así que en teoría en agosto tendría que estar viajando. Estoy pensando estudiar bioingeniería porque es una mezcla de todo, es muy interdisciplinaria”, resaltó en entrevista con Radio UNSJ.