¿Es necesario bañar a los gatos? Los 5 consejos básicos de una experta sanjuanina para cuidarlos

Agostina Gaudino, es etóloga canina y felina y dueña del Club del Perro y sus Amichis, una peluquería en la que recibe a perros y gatos. Más allá de su trabajo, aclara: “Bañar un gato sano no es recomendable. Naturalmente, el gato tiene que bañarse solo, de por sí es muy limpio. Sin embargo, hay gatos que por diferentes motivos no pueden bañarse por sí solos y en esos casos sí es necesario ayudarlos”.

image.png

Cada vez que una persona llega con un gatito a su peluquería, Agostina analiza el estado de la mascota y a partir de ahí, determina cuál es su necesidad. “Distinto a lo que sucede con los perros, que sí necesitan baños, cuando bañamos al gato, podemos provocarle que se le bajen las defensas o un desequilibrio emocional. Entonces no es recomendable que lo hagamos si él se acicala y se baña normalmente”, explica Agostina.

Sin embargo, hay diferentes motivos que pueden llevar a que el gato no se higienice. Al respecto, la especialista detalla: “A veces pasa que el gato es obeso y entonces no llega a bañarse como corresponde o puede ser que tenga problemas renales, entonces cuando se dobla para lamerse le duele. También suelen dejar de bañarse cuando se sienten mal, están muy nerviosos o cuando no se sienten a gusto con su entorno. Yo he llegado a recibir gatos que tienen rastas de lo sucios que están, pero ahí hay un problema. Entonces, lo mejor en esos casos sí es ayudarlos con un corte de pelo y un baño, pero además hay que llevarlos al veterinario”.

Embed - ¿Hay que bañar a los gatos? Los consejos de una especialista sanjuanina

Sabiendo todo eso y teniendo en cuenta que el baño no es lo más agradable para un gato, para atender al cliente felino en el local hacen todo un trabajo previo a meterlos a la bañera. “Los lunes sólo hacemos peluquería felina y el resto de la semana, canina, porque obviamente no podemos mezclar perros y gatos. Entonces, limpiamos y desinfectamos el lugar y ambientamos, hacemos aromaterapia y usamos feromonas. Así, en el momento de recibir al gatito, pasar la máquina para eliminar la suciedad y bañarlo, está relajado”, explica la etóloga.

En la peluquería felina, el servicio tiene un costo que va desde los $12.000 en adelante, teniendo en cuenta el servicio que se requiera. El proceso completo demora entre una hora y una hora y media.

Y cuenta un secreto: "Para bañar a los gatitos es bueno colocar paños en la base la bañera, de ese modo, ellos pueden usar sus garras y se siente más cómodos".

Los 5 consejos para cuidar a los gatos

1- Cepillarlos con cardinas: la especialista asegura que cepillar a los gatos no sólo los relaja, sino que también ayuda a mantener su higiene. Pero, ojo, hay que elegir bien el cepillo. “No podemos usar cerdas de alambre o cepillos de perro porque el perro tiene doble capa de pelo, el gato en cambio es más sensible. Entonces, tenemos que tener un cepillo para gatos de cerda, con dientes más finos y largos”, detalla.

image.png

2- Opciones de limpieza: si el caso se baña sin dificultad, en casos extremos se puede usar toallas húmedas, polvos o espumas secas. Agostina indica que, “estos productos son recomendables en el caso en que el gato haya salido y entre a la casa muy sucio. A veces duermen en las camas y bueno, es necesario salir del paso. Pero siempre que vayamos a aplicar algo así, tenemos que hacerlo con cuidado, porque de otro modo vamos a provocar furia en él y va a reaccionar”. Otro detalle importante es que siempre se debe usar productos aprobados por el SENASA y que no tengan alcohol. “Las toallas húmedas y un buen cepillado, siempre son una buena combinación”, dice la etóloga.

3- Periodicidad del baño: en los casos en los que los gatos necesitan ser bañados, lo recomendable es hacerlo cada uno o dos meses. “No menos que eso, porque ellos, para protegerse, crean como una capa de aceite en la piel que es muy importante y se regenera cada una semana. Entonces, si los bañamos todas las semanas, no llega a crear esos aceites y eso les hace mal”, afirma.

4- Cortes de uñas: lo ideal es que ellos también gasten las uñas por sí solos. Pero hay alicates especiales que pueden usarse si ellos lo hacen. “El modo de darnos cuenta de que lo necesitan es apretarles la huellita para que salga la uña y podamos verla. Si tiene una curvatura es porque las uñas están demasiado largas. Siempre hay que cortar la curvita. Ellos tienen en la uña un nervio y dos vasos sanguíneos, si cortamos un vaso sanguíneo va a salir un poquito de sangre, pero si cortamos un nervio es muy peligroso. Entonces, tenemos que mirar a contraluz para ver dónde están y cortar sin lastimar o buscar un especialista”, recomienda sobre esta práctica.

image.png

5- Elementos útiles: es importante tener en casa elementos necesarios para el bienestar de los gatos. Entre ellos, la especialista enumera el cepillo, juguetes, muebles para gatos a los que se puedan trepar, raspadores y un baño para que haga sus necesidades, más allá de que salga de la casa. “Eso nos permite cubrir sus necesidades básicas y, de ese modo, seguramente no va a necesitar asistencia para bañarse, va a vivir más tiempo y va a ser feliz”, asegura la experta.