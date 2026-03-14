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Asesoramiento Previsional

En San Juan, casi 70 mil personas podrían regularizar aportes para jubilarse: qué tenés que saber

El Ministerio de Gobierno informó que unas 70 mil personas en la provincia podrían completar aportes previsionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En San Juan, cerca de 70 mil personas se encuentran en condiciones de regularizar sus aportes previsionales, un paso clave para acceder a la jubilación. Así lo informó el Ministerio de Gobierno al presentar el balance del trabajo realizado por la Dirección de Asesoramiento Previsional, organismo encargado de orientar y asistir a los sanjuaninos en la gestión de jubilaciones y pensiones.

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Según estimaciones oficiales, en la provincia hay aproximadamente 38.300 mujeres de entre 50 y 59 años y 36.000 varones de entre 55 y 64 años que podrían completar sus aportes en caso de tener períodos faltantes.

El organismo brinda asesoramiento gratuito y acompaña a los ciudadanos durante todo el proceso administrativo, con el objetivo de facilitar el acceso a los beneficios previsionales en los 19 departamentos de la provincia.

Más de 700 jubilaciones concretadas

En San Juan, cerca de 70 mil personas se encuentran en condiciones de regularizar sus aportes previsionales, un paso clave para acceder a la jubilación. Así lo informó el Ministerio de Gobierno al presentar el balance del trabajo realizado por la Dirección de Asesoramiento Previsional, organismo encargado de orientar y asistir a los sanjuaninos en la gestión de jubilaciones y pensiones.

Según estimaciones oficiales, en la provincia hay aproximadamente 38.300 mujeres de entre 50 y 59 años y 36.000 varones de entre 55 y 64 años que podrían completar sus aportes en caso de tener períodos faltantes.

El organismo brinda asesoramiento gratuito y acompaña a los ciudadanos durante todo el proceso administrativo, con el objetivo de facilitar el acceso a los beneficios previsionales en los 19 departamentos de la provincia.

Más de 700 jubilaciones concretadas

De acuerdo con el balance difundido, desde el inicio de la actual gestión se concretaron 745 jubilaciones, mientras que 899 trámites jubilatorios fueron iniciados a partir de un total de 4.079 consultas registradas durante 2025.

Estas consultas se realizaron a través de distintos canales:

  • 1.779 consultas presenciales

  • 1.546 consultas por WhatsApp

  • 754 consultas telefónicas

El informe oficial destaca que el asesoramiento busca agilizar los trámites previsionales y acompañar a quienes necesitan información para iniciar su retiro.

Las consultas siguen creciendo en 2026

Durante los primeros meses de este año también se registró un alto nivel de consultas. Entre enero y febrero de 2026, la Dirección de Asesoramiento Previsional recibió 940 consultas.

El detalle indica:

  • 388 consultas presenciales

  • 398 consultas por WhatsApp

  • 154 consultas telefónicas

A partir de estos contactos se iniciaron 198 expedientes que cumplían con los requisitos necesarios para avanzar con el proceso jubilatorio.

Dónde realizar consultas previsionales en San Juan

El asesoramiento se realiza de forma gratuita en las oficinas ubicadas en Sarmiento 134 norte y en Casa de Gobierno, Pabellón 5.

Además, los ciudadanos pueden comunicarse a través de distintos canales:

WhatsApp: 264-5471782

Teléfonos: 4296234 – 4266321 – 4296247

Línea 0800: 0800-222-5824

Correo: [email protected]

La atención se brinda de lunes a viernes de 7:30 a 14:30.

FUENTE: Si San Juan

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