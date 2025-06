En Salud ponen el foco en la varicela que pega fuerte en sanjuaninos de entre 11 y 19 años

Hace alrededor de dos semanas, en el Ministerio de Salud de la provincia comenzaron a recibir consultas por un hecho que llamó la atención en las escuelas secundarias de la provincia. Es que, repentinamente, empezaron a aparecer casos de varicela en los establecimientos e, incluso, a detectar dos o tres contagios por curso. Las autoridades confirmaron la situación, explicaron los motivos y advirtieron qué medidas tomar para evitar una proliferación mayor de la enfermedad. Aún así, aseguraron que no se ha registrado un brote, sino que, por el momento, se logró controlar la situación.

Según confirmó Yanina González, jefa del Área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, la mayoría de los contagios se concentraron en adolescentes de entre 11 y 19 años, un rango etario que no es el más común para esta enfermedad, generalmente asociada con la infancia. Sin embargo, existe una explicación concreta: la vacuna contra la varicela se incorporó al Calendario Nacional recién el 1 de octubre de 2013. Por lo tanto, quienes nacieron antes de esa fecha y cuyos padres no comprar lo vacuna, hoy no cuentan con inmunización contra el virus.

“La varicela es una enfermedad viral que suele aparecer en primavera y otoño, y en esta ocasión comenzó a detectarse al cierre de esta última temporada. Es una infección que se manifiesta con fiebre, dolor de garganta, dolores corporales y, sobre todo, un sarpullido característico con pequeñas lesiones en la piel”, detalló la funcionaria.

En relación a la prevención, el mensaje clave es no minimizar los síntomas. “Cuando los chicos presentan las primeras señales, es fundamental que no asistan a clases y consulten al médico. Los adolescentes suelen seguir con sus rutinas a pesar de sentirse mal o no suelen avisar si detectan un sarpullido, por eso hay que hablarlo con ellos y estar atentos”, indicó González.

Además, recalcó que no se debe regresar a la escuela hasta recibir el alta médica. El virus suele tener un curso de entre 7 a 10 días, y el contagio persiste hasta que las erupciones evolucionan y forman costras. También se recomienda no compartir utensilios, no automedicarse y acudir al médico ante cualquier síntoma.

“Si bien hubo contagios en varias escuelas, todos los casos evolucionaron favorablemente, sin complicaciones ni necesidad de internación. Más allá de eso, es necesario tener en cuenta las medidas preventivas y las recomendaciones para evitar que los contagios sigan apareciendo”, concluyó.