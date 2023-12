En el cumple de Britney Spears, qué pasó con la venta de su libro en San Juan

En San Juan, el panorama no fue muy distinto y desde las librerías confirmaron a Tiempo de San Juan que los ejemplares se agotaron rapidísimo. "Acá ya no nos quedan más se vendieron todos en poco tiempo y es uno de los más vendidos, no el primero pero está en el ranking", explicaron desde Cúspide, una de las librerías que tiene dos sucursales en la provincia una en el microcentro y otra en el Patio Alvear.

Si hoy uno quiere conseguir "La mujer que soy " en San Juan, probablemente deba esperar a un nuevo ingresó porque las y los fans de la autora de "Ups I Did It again", compraron su autobiografía como pan caliente.

De qué se trata "La mujer que soy" y cuánto cuesta

En la Mujer que soy, Britney relata gran parte del infierno que vivió durante los 13 años que duró la tutela supervisada por su padre Jaime Spears que, con el aval de la Justicia, tomó todas las decisiones sobre la vida personal y económica de la estrella pop.

Cosas tan personales como quitarse un DIU, tomar café o manejar un auto le fueron prohibidas a la cantante por su propio padre que, además, se las arregló para obligarla a mantener una serie de espectáculos en Las Vegas por una suma millonaria de dólares de la que ella no podía disponer.

Capitulo aparte es el relato que Britney hace sobre la relación con su madre, Lynne Spears de quien reveló que tenía problemas con el alcohol y que comenzó a darle daiquiris a su hija cuando tenía nada más que 11 años.

La autobiografía de Britney puede conseguirse en las librerías argentinas por $9.000 pero en San Juan ya no quedan ejemplares, sin embargo, la compra por Mercado Libre es una de las alternativas.