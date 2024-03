En busca de la felicidad para los chicos sin familia en San Juan

El Día de la Mujer resulta una buena ocasión para destacar la tarea de referentes sanjuaninas que, quizás con un trabajo silencioso, realizan un aporte fundamental para la sociedad. Ese es el caso de Teresita Rodríguez , la mujer que cumple funciones en la Justicia hace 33 años y que, al frente de un organismo tan sensible como lo es el Registro Único de Adopción (RUA), intenta cambiar la realidad desde su lugar.

En octubre del 2022, la protagonista que cuenta su historia, quien reconoce que le cuesta sentirse una referente para otras mujeres pese a la importancia de su rol, asumió al frente del RUA y desde entonces aplica su impronta para cambiar la vida de niños y adolescentes sanjuaninos.

Aunque sostiene que ocupar un cargo que siempre estuvo liderado por hombres fue un desafío, admite que no fue algo distinto a la tarea que venía haciendo. "Quizás ahora es desde el lugar de la gestión, liderando equipos, no dirigiendo, sino conduciendo a los profesionales que me acompañan en la tarea de acercar el servicio de Justicia a la gente, ya que hay que entender que el objetivo es ser más empáticos sobre todo en cuestiones de adopción", manifiesta.

e82d3d25-d8eb-4574-9d14-5dfba945a0cf.jfif La protagonista de la nota junto a su equipo de trabajo

La mujer que está al frente de un equipo conformado casi en su totalidad por otras mujeres, excepto por un administrativo varón, si bien enaltece el porte que han hecho todos los hombres que pasaron por la repartición, destaca ese "sexto sentido" que tienen ellas al momento de cumplir con la labor. "En adopción usamos mucho este sexto sentido, más allá de todo lo que nos preparamos profesionalmente. Es necesario cuando se toman medidas", sostiene.

Quien pondera la figura de su madre y en ella unifica a todas las mujeres de su familia, que fueron ejemplo para su vida, cumplió funciones en los juzgados de Menores y de Familia. Sin embargo, esa inclinación no surgió en los inicios de su carrera, sino que ya había sido desarrollada desde que era jovencita.

Madre de cuatro, confiesa que ser cabeza de familia y desarrollarse profesionalmente no fue tarea sencilla. No obstante, destaca a su compañero de vida como un pilar esencial para lograrlo.

35193285-4a5b-4865-bf7d-9b57a91bd3d0.jfif

"Mis padres también son el pilar de toda mi vida. De mis valores, de mi forma de ser, de mi trabajo. Siempre fueron personas muy cercanas a la Iglesia Católica. Y yo desde niña me acuerdo de haber trabajado, de haber acompañado a ellos en las tareas de misiones. De evangelización y de muy chiquitita. Así que por eso decía que de adolescente he trabajado con los chicos de la calle", cuenta.

Es por ello que reconoce que la vocación fue lo que la impulsó para llegar al lugar donde está. Incluso, aclara que su función es clara. "Está orientada a buscarle familia a los niños, y el servicio, más allá de que diga Registro Único de Adopción, que siempre todo el mundo se va a las familias adoptivas, a los papás adoptivos, el servicio es para los niños", dice y agrega: "Básicamente es para los niños, niñas y adolescentes que están en estado de situación de adoptabilidad, decretada por un juez".

La misma que tiene como referente de mujer a la Virgen María se reconoce una afortunada por el lugar que tiene y por la función que cumple. "Yo soy una bendecida de Dios de poder trabajar en lo que me gusta. Y generar cambios. Y esto de innovar y estar a la altura de la realidad social, de acá de San Juan y del país", cierra.

Las mujeres solas también pueden adoptar