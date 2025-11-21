El viento tiró un árbol de gran porte en Capital

Las intensas ráfagas de viento que azotaron a la provincia en la noche de este jueves no solo obligó a suspender la feria de la Fiesta Nacional del Sol, sino que también provocó algunos inconvenientes en distintos puntos del Gran San Juan. Uno de esos episodios ocurrió en calle 25 de Mayo, justo frente al Club Obras, donde un árbol de gran porte terminó derrumbado sobre la calzada.
El desplome generó complicaciones inmediatas en el tránsito, ya que la mitad de la calle quedó obstruida. Automovilistas que circulaban por la zona se vieron obligados a reducir la marcha y desviarse, mientras personal municipal y policial trabajaba para asegurar el área y evitar incidentes.
Minutos más tarde, una cuadrilla especializada procedió al retiro del ejemplar, lo que permitió restablecer la circulación de manera gradual. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños materiales de consideración.