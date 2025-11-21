El viento tiró un árbol de gran porte en Capital

Las intensas ráfagas de viento que azotaron a la provincia en la noche de este jueves no solo obligó a suspender la feria de la Fiesta Nacional del Sol, sino que también provocó algunos inconvenientes en distintos puntos del Gran San Juan. Uno de esos episodios ocurrió en calle 25 de Mayo, justo frente al Club Obras, donde un árbol de gran porte terminó derrumbado sobre la calzada.