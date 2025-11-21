viernes 21 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imágenes

El viento tiró un árbol de gran porte en Capital

Ocurrió sobre calle 25 de Mayo, a la altura del club Obras. Como consecuencia el tránsito debió ser interrumpido momentáneamente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las intensas ráfagas de viento que azotaron a la provincia en la noche de este jueves no solo obligó a suspender la feria de la Fiesta Nacional del Sol, sino que también provocó algunos inconvenientes en distintos puntos del Gran San Juan. Uno de esos episodios ocurrió en calle 25 de Mayo, justo frente al Club Obras, donde un árbol de gran porte terminó derrumbado sobre la calzada.

Lee además
como se desarrollara la fiesta nacional del sol el domingo, tras la suspension de la feria el jueves
Servicio

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves
Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen
image

El desplome generó complicaciones inmediatas en el tránsito, ya que la mitad de la calle quedó obstruida. Automovilistas que circulaban por la zona se vieron obligados a reducir la marcha y desviarse, mientras personal municipal y policial trabajaba para asegurar el área y evitar incidentes.

image
image

Minutos más tarde, una cuadrilla especializada procedió al retiro del ejemplar, lo que permitió restablecer la circulación de manera gradual. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños materiales de consideración.

Temas
Seguí leyendo

La noche que el viento puso a prueba a la Fiesta del Sol: así respondió el sistema de seguridad

En la previa de la elección, las aspirantes a Emprendedora del Sol se reunieron con el Gobernador

La primera noche de la Fiesta del Sol reunió a 23.400 personas y dejó 8 aprehendidos

Por obras, el tránsito por una calle central de la Capital estará cortado durante 15 días

Después del viento, un temblor se sintió en zonas de San Juan

La noche del tunga-tunga: de Omega a Q'Lokura, los sanjuaninos bailaron hasta la madrugada al ritmo del cuarteto

"Vivo está FNS con mucha emoción y nostalgia": Giselle Fernández, a 10 años de su coronación

Ni el viento ni la tierra los frenó: los actores de la Fiesta del Sol le pusieron onda en medio del caos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la noche del tunga-tunga: de omega a qlokura, los sanjuaninos bailaron hasta la madrugada al ritmo del cuarteto
FNS 2025

La noche del tunga-tunga: de Omega a Q'Lokura, los sanjuaninos bailaron hasta la madrugada al ritmo del cuarteto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025
Galería de fotos

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025

La mujer denunciada, Mónica Paredes Narváez.
Traición y fraude

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?
Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Clima

Se suspende la feria de la Fiesta Nacional del Sol pero habrá show y espectáculo

Te Puede Interesar

El sistema Braille, fundamental para no videntes.
Inclusión

¿Sistema Braille en las boletas para votar en San Juan en 2027?

Por Miriam Walter
Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Caso Emanuel Rodríguez

La banda acusada de asaltar y dejar cuadripléjico al empresario de Rawson vuelve a Tribunales

Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas
Video

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves
Servicio

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves