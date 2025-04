El Teatro Sarmiento, totalmente cambiado: exclusivo recorrido por dentro y cuándo se estrena la remodelación histórica

Nuevo look para un clásico

Difunta Correa, renovada: mirá cómo van quedando las nuevas galerías comerciales

"La idea de hacer esta remodelación en el Teatro Sarmiento surgió porque hace mucho tiempo que no tiene esta intervención. Se busca modernizarlo y que tanto el artista como nosotros los sanjuaninos podamos reutilizarlo con una impronta más moderna, con más elegancia", describió la subsecretaria de Obras del Ministerio de Infraestructura Provincial, Andrea Fernández.

Actualmente hay unos 60 obreros trabajando en la remodelación del Teatro Sarmiento.

Los trabajos, a cargo de la empresa local ASFA SRL, se iniciaron a mediados de enero y están en un 70% de avance, dijo la funcionaria. La meta es que se pueda inaugurar a principios de mayo. Desde el momento en que se concluyan las obras el Ministerio de Turismo se encargará de definir qué obra será la que protagonice el estreno de la moderna nueva estructura.

El presupuesto oficial de la licitación privada de estos trabajos fue de $795.650.321 pero la empresa cotizó por alrededor de $680.000.000, según informó la socia-gerente de la constructora ASFA SRL. La gestión orreguista destina fondos íntegramente provinciales para reactivar la obra pública.

Foyer

Al foyer de la planta baja se le cambió todo el piso, las escaleras y sanitarios.

Se está colocando un revestimiento en madera que le da marco a un sector de recepción para los artistas y para los sanjuaninos o turistas que quieran alguna información. Se está cambiando la entrada: las puertas se adelantarán unos metros para lograr más espacio en la recepción.

En la pared del fondo se trabaja conservando el mural y esculturas originales que fueron hechos por artistas sanjuaninos, con ese mismo criterio para todas las obras que existen en el edificio.

El piso está ya casi todo colocado, en porcelanato gris en un tono claro en general, y de un tono más oscuro, para jerarquizar la zona de acceso al escenario.

Se cambió todo el cielo raso, se sacaron las iluminarias viejas para poder colocar aparatos más modernos, con iluminación más puntual en los espacios.

Las escaleras se están cambiando por completo, con la colocación de pisos en travertino, que se replican en la entrada. Se sacó el muro de concreto opaco y se reemplazará por uno completamente de vidrio para darle al rincón de acceso al primera piso más amplitud y elegancia.

El área de acceso al escenario fue jerarquizada también con luminaria. Y las famosas puertas vaivén se sacaron ahora para reemplazarlas por unas nuevas. Las antiguas, como todas las piezas que no se reutilizan, serán entregadas al Ministerio de Turismo para que disponga su conservación. El Teatro Sarmiento no está declarado patrimonio provincial, lo que permitió la intervención integral del edificio, no obstante hay infraestructura digna de cuidado y con valor simbólico para San Juan.

Sala principal

Atravesando el foyer se podrá acceder a la sala principal, en la que un sector será alfombrado y otro de piso tipo parquet vinílico que está empezando a colocarse. Antes la sala estaba completamente alfombrada y estaba en mal estado, por el paso de los años. Con el piso con una terminación tipo madera se podrá limpiar más fácil y el color más claro le da más amplitud y claridad al espacio.

Las 870 butacas se refaccionaron y se retapizaron en pana de un color arena, porque estaban en buenas condiciones. En los extremos de la primera fila se pondrán dos espacios nuevos, con butacas adaptadas, uno para personas con discapacidad y otro para personas de talla grande.

También se está cambiando todo el revestimiento de los enormes muros. Se sacó el que había de madera antiguo y se está colocando uno de placas que permiten mejor acústica, que se decidieron mediante un estudio previo para optimizar las condiciones de recepción de la música y sonidos en general. Debajo de las placas se está colocando lana de vidrio para sonorizar mejor.

Ya se pintó todo el cielo raso, de color gris, y se colocaron las luminarias en el enorme espacio que ahora se ve más grande todavía.

El escenario ya tiene puesta toda la parte del frente en madera reluciente. Le falta una tela que se coloca delante del espacio queda debajo del piso del escenario para tapar donde van los equipos de sonido y otros de la técnica.

Se restauraron las escaleras y todo el piso del escenario también. Además, se pondrán otros telones, en la misma tonalidad que todo lo demás, en color visón (antes era marrón).

En las paredes se pusieron tiras LED que son toda una novedad, que se repiten en el techo. También se colocarán luces en los pisos de los pasillos para hacer más sencilla la ubicación de las filas de butacas, similares a las que hay en los cines.

En el techo se pueden ver grandes respiradores que sirven para distribuir uniformemente el aire acondicionado frío-calor que se conserva porque está en buen estado.

Camarines

En el subsuelo pegado al escenario están los camarines que están siendo remodelados completamente, desde las escaleras de acceso hasta los baños. Se colocaron más enchufes y todo el espacio ya cuenta con pintura nueva.

Como son los lugares que usan los artistas, se prevé darles más iluminación y más comodidades. En el salón central se están sacando las ménsulas de las mesadas para maquillaje para cambiarlas por otras más modernas y se reemplazarán los espejos. El espejo central que reviste un muro completo se dejó porque está en buen estado. El cielo raso se está mejorando por completo.

Bandeja y salón de exposiciones

En el primer piso, ya se colocó el alfombrado que es ignífugo y especial para alto tránsito. Este paño va en los escalones, de los cuales se eliminó el de adelante para dar más espacio de circulación. Lleva barandas transparentes y se está a punto de colocar las butacas que son de un color más claro que las de la sala mayor.

Contiguo a la bandeja, en el primer piso se refaccionó casi por completo el segundo foyer, que se usará para sala de exposiciones. Allí se colocó a lo largo una tira de 24 luces tipo dicroicas para poder dar un marco y jerarquización a la zona que podrá usarse para exponer obras de todo tipo, como pinturas y esculturas, que podrán apreciarse antes de cada función. Se colocarán bancos para crear espacios de descanso. Y hay espacios para cartelería.

Los sanitarios del primer piso ya lucen completamente refuncionalizados, en el estilo moderno que caracteriza toda la intervención.

Los grandes ventanales se conservaron en su estructura pero se cambió la carpintería de chapa por una de mejor calidad y con vidrios "tres más tres", laminados en seguridad. Se mantuvieron los parasoles en las ventanas pero se cambió el mecanismo porque antes solo se abrían desde planta baja.

Exterior

En el exterior del Teatro Sarmiento la idea es que también modernizar lo que es la fechada con pintura nueva y algunos elementos y darle una jerarquía tanto por calle Alem como por San Luis. No obstante, se conserva en general el estilo del frente, con sus grandes muros de piedra y concreto, y el cartel con el nombre del teatro reacondicionado, tan característico del lugar.

Uno de los muros ya está pintado, de un color parecido al arena que ya tenía. Se colocarán luminarias nuevas y plantas en macetones en todo el perímetro. El jardín que estaba sobre calle San Luis se cubrió de cemento.

Lo único que se va a cambiar es un poco el color de la fechada, se va a cambiar el color de la fechada. La idea es reforzar lo que es el acceso con la iluminación y todo lo que es la parte de intervención del jardín.

La novedad se dará en el frente con espacio en 4 muros para dos grandes banners que irán colgados de techo a piso, intercalados con dos pantallas gigantes que servirán de cartelera para los eventos.

Más seguro

La sorpresa para la empresa constructora y para las autoridades es que se tuvo que cambiar todo el sistema eléctrico del edificio, que pese a estar años en uso no estaba habilitado, con riesgo de incendios por ejemplo.

La subsecretaria de Obras provincial, Andrea Fernández (izquierda), junto a la socia-gerente de la empresa AFCA SRL a cargo de la remodelación del Teatro Sarmiento.

"La instalación eléctrica nueva la estamos haciendo porque cuando tuvimos que bajar el cielo raso no estaba lo reglamentario, tuvimos que hacer toda la instalación completa nueva, toda", dijo la funcionaria. Respecto de si se planteó mal desde los inicios del Teatro o qué pasó, la subsecretaria de Obras afirmó que "no sabemos bien porque han ido agregando cosas en el tiempo y han ido modificando, entonces no sabemos si era totalmente original o le han ido agregando y quedó mal hecha. Ahora queda el edificio con todas las normas, va a estar habilitado".

"Para que puedan habilitarlo necesitan sí o sí finales de obra de planeamiento y certificado eléctrico. Y el certificado eléctrico al haber hecho tantas intervenciones y tantas modificaciones no había un solo plano que reuniera todo como estaba y aprobado. Y funcionaba igual", afirmó la empresaria Fernández.

Las salidas de emergencia del lugar sí están en condiciones y por eso no se necesitó más que darles pintura.