El simbólico último adiós al kayakista sanjuanino que desapareció en el Canal Beagle

Luego hubo largas jornadas de búsqueda del sanjuanino. Incluso con helicóptero. Pero sin resultados alentadores. En las últimas horas, trascendió que por el tiempo que pasó y las condiciones climáticas imperantes se habría desistido de continuar con el SAR, sistema de búsqueda y rescate de una persona que se presume perdida, enferma, herida o imposibilitada en algún modo, pero viva.

El domingo, los kayakistas de diferentes partes del país se reunieron a dar un último adiós simbólico. "Cuando la amistad, la calidad humana, la unión de los desinteresados no puede cambiar un destino que no queremos ni un final genera una profunda tristeza. Es imposible decirte adiós, porque todo lo que sos y lo que has ofrecido, quedará por siempre grabado dentro de todos nosotros para siempre. Nunca te vamos a olvidar Juli!", fueron las palabras que publicaron desde Kayak Ushuaia.

