El sanjuanino que custodió tres veces a Cristina: "Hubo un error gravísimo de seguridad"

"Lo que pasó fue un error gravísimo de seguridad y me duele decirlo. Algo salió mal y debe ser investigado por la Justicia. Esto demostró que no estamos lejos de un atentado, cualquier persona puede fabricar una bomba, cualquier persona puede acercarse a un funcionario fácilmente. No hablo de lo político, porque no estoy involucrado en la política, me refiero a la parte de seguridad, que es a lo que me dedico desde hace 30 años", expresó Barrionuevo.