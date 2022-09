El resurgir de una iglesia histórica de Capital en manos de la comunidad

En enero de 2021 un terremoto sacudió San Juan y provocó destrozos en diferentes construcciones edilicias de diferentes departamentos, una de ellas la iglesia de Santa Domingo ubicada en pleno microcentro sanjuanino, por Avenida Libertador y Entre Ríos en Capital. Desde ese día no se celebraron más misas, ni ninguna otra actividad religiosa en el templo. Quedo inutilizable por peligro de derrumbe.

Esta iglesia que pertenece a la Orden de los Predicadores también denominada Orden de Santo Domingo o Dominicos , no se usó para nada, ya que la única opción era hacer obras para que vuelva a usarse. Tiempo de San Juan habló con el prior de la orden en la región Cuyo, el Fray Fernando Reta, y explicó que el plano de obra con todas sus fases está, pero lo que falta es el dinero para realizar esta remodelación.

Cabe destacar que la iglesia no se deberá derrumbar y solo se hará un refuerzo estructural.

El fray comentó que en diciembre de 2021 vinieron a la provincia ingenieros consultores de la empresa SOLIDUS, los cuales realizaron un informe de los deterioros que sufrió el templo, que son la pared frontal y un lateral. Estos profesionales llegaron a la conclusión que no hace falta tirar la iglesia por completo y que solo se le debe hacer un refuerzo estructural para que no colapse y sea habilitada.

Este plan en simples palabras consiste en hacer vigas y columnas de acero enrejado y cambiar el cielorraso del techo, el cual se usaría paneles de fibra de carbono, un material ultrarresistente, pero más caro.

Dato: este trabajo de los ingenieros se realizó bajo las normativas de construcción de la provincia, precisamente lo que dicta la Dirección de Planeamiento.

Los trabajos se han demorado por una razón: el dinero. La orden no cuenta con el poderío económico para solventar esta obra. Ante esta situación, el fray Fernando Reta explicó que con el presupuesto, se acudirá voluntad de la comunidad, feligreses, a empresas privadas, a las autoridades gubernamentales y eclesiásticas de la provincia con el fin de recibir alguna colaboración. “Es un pedido y el que quiera y pueda podrá donar”, dijo el fray aclarando que nadie está obligado a hacerlo.

"Todo lo técnico ya está hecho, ahora falta la ayuda", Fray Fernando Reta.

El templo es muy importante para los vecinos sanjuaninos y son varios los vecinos que han preguntado “¿Qué pasará con él, volverán?”. El fray Fernando Reta relató que es uno de los principales que quiere que esta iglesia sea reutilizada y dejó en claro que la comunidad dominica no se ha ido que sigue presente en San Juan.

El primer presupuesto presentado fue con la realidad económica que había en abril de 2022. Es decir que ahora en la actualidad se tendrá que reajustar con los valores actuales.

Diferentes frailes vienen todos los fines de semana a la capilla del Colegio Santa Rosa que está ubicada en la esquina de San Luis y Tucumán, en Capital. Se realizan misas todos los sábados a las 19:00 horas y los domingos a las 11:00 horas; con confesiones antes de misa. “El sismo lastimó la iglesia. Siempre estuvimos en San Juan y lo que pasó no es culpa de nadie. No nos desentendemos de la provincia. Lo importante es que no hay que tirarla abajo (a la iglesia). Seguimos atendiendo a los sanjuaninos”, finalizó el fraile.

Las obras que descubrieron un edificio sepultado

A lo largo de este tiempo se realizaron diferentes obras de construcción en el Colegio Santo Domingo y los mismos trabajos han descubierto lo que parece ser un edificio que sería del siglo XX; desde el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Profesor Mariano Gambier” de la UNSJ piden rescatar y proteger lo que consideran otra “posibilidad de conocer el San Juan de antes”, dijeron en la Revista la U.

La obra que se habría descubierto sería un viejo depósito. La Magister Claudia Mallea, directora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier” (IIAM) de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ dijo a la revista: “Es raro, porque está el depósito hacia abajo, que termina en vértice, y arriba hay una escalera que no se comunica con ese depósito, y digo que ha sido un depósito o despensa porque tiene estanterías”.

En esta zona también habría una pileta y la magister dijo sobre esta situación: “No hemos podido avanzar más hacia el lado del Colegio porque hay una placa de cemento que no es muy grande; o sea que se la puede sacar, pero para eso necesitamos ayuda de una retroexcavadora”.

No hay nada confirmado, pero según los primeros estudios realizados por este Instituto se trata de una edificación de la primera década del Siglo XX.