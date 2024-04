El reencuentro de Eduardo y su cabra Eloisa luego de salvarla del matadero

"Después de casi 3 meses, hoy volví a encontrarme con Eloisa, la cabra que rescaté", escribió el proteccionista y activista vegano.

Eduardo dio un parte de cómo estaba la cabrita luego del rescate. "Se la ve feliz y tranquila, viviendo en paz como se merece. Tiene varias compañeras y, según me contaron en la granja, Eloisa es la que manda", contó el sanjuanino. Mirá las fotos del reencuentro.

Embed - Eduardo Grasso on Instagram: " Después de casi 3 meses, hoy volví a encontrarme con Eloisa, la cabra que rescaté. Luego de aquella mañana en que me la llevé y le evité un destino cruel, nunca más la vi más que en fotos y videos. Sin embargo, hoy pudimos reencontrarnos. Me llamó la atención que de todas las cabras que había en el corral fue la única que se acercó a mí, como si supiera quién era yo y que estaba ahí solo por ella. Estuvimos un buen rato juntos, le hice muchas caricias y me mostró cómo come la alfalfa que le envío, como diciéndome "mirá que bien gastás tu dinero en mí". Se la ve feliz y tranquila, viviendo en paz como se merece. Tiene varias compañeras y, según me contaron en la granja, Eloisa es la que manda. Sus ojitos están llenos de vida y me alegra mucho haberme cruzado en su vida de "casualidad". Tal vez estaba escrito en algún lado que su vida y la mía tenían que cruzarse. Me encantaría que pudiésemos compartir cada día juntos, pero por ahora es imposible porque no tengo un lugar adecuado para ella. Pero tal vez, algún día nos juntemos para siempre. Mientras tanto, ella vive bien cuidada y rodeada de más animales. Ojalá algún día todos los animales puedan vivir en paz y no necesiten ser rescatados de la muerte en manos del egoísmo humano. Feliz de volver a verte, Eloisa."