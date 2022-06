El profesor que leyó el cuento de la polémica en la Normal Sarmiento, entrevistado por Andy Kusnetzoff

Ahora, Esquibel eligió el programa de Andy Kusnetzoff para dar su versión de los hechos. Tiempo de San Juan intentó, en reiteradas oportunidades, darle el lugar al docente para que haga su descargo pero el Esquibel no quiso hablar con los medios locales argumentando que estaba muy mal.

En Perros de la Calle, con Andy, contó todo lo que pasó cuando él leyó el cuento "Canelones" a sus alumnos de segundo año.

"Es un placer estar acá, una tristeza que sea en esta situación pero es lo que ha sucedido", arrancó diciendo Juan.

El joven explicó en detalle cómo fue el día en que leyó el cuento a sus alumnos y la reacción de un grupo de padres que lo acusaron de "corruptor de menores".

"Al principio fue como esperaba, algo institucional, esperaba que quedara dentro de la institución, se me citó, yo hice mi descargo. Pero todo se desvirtuó cuando me levanté el día miércoles y veo que estoy en todos los medios, que están usando contenido de mis redes sociales, acusándome de cosas muy graves que no tienen nada que ver con el contenido de la clase", aseguró el profesor de teatro.

Esquibel se refiere a algunos medios de comunicación sanjuaninos que buscaron videos de cuando él era estudiante y hacía chistes de humor negro.

"Antes de ser profesor de teatro soy actor, soy director. Hace muchos años hago videos, tengo mis redes sociales y antes hacía videos de comedia. Revolvieron mi pasado con videos de cuando yo era estudiante y me están juzgando por eso videos. Me acusaron de corrupción de menores y otras cosas que me da vergüenza replicarlas", sentenció Esquibel.

Para cerrar, el docente aseguró que todo lo sucedido le ha generado "un estrés muy grande".

En el mismo programa, el propio Hernán Casciari anunció que, a raíz de todo lo sucedido, Juan estará actuando en la miniserie Canelones.