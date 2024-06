El Paso Cristo Redentor cerró repentinamente y varios sanjuaninos quedaron varados

Varios videos circularon con el enojo de las personas por la situación que les tocó vivir, combinada con la baja temperatura y asegurando que no contaban con información clara. En los videos, una mujer oriunda de San Juan destacó que "nos tienen acá, nos tienen varados y nos dicen que no nos van a dejar pasar. El tema es que hay 6 colectivos llenos de gente con niños, hay vehículos completos. Sin plata, sin baños, un desastre; no sabemos qué vamos a hacer".