El naufragio del mosquito del dengue en las tormentitas sanjuaninas de octubre

A pesar de las últimas lluvias, aún no se detectó en San Juan la presencia del mosquito transmisor del dengue.

“Nosotros seguimos colocando y controlando los ovosensores –o ovitrampras-, es decir, los sensores con los que analizamos la eclosión de huevos y el nacimiento de larvas. Tenemos aproximadamente 300 distribuidos en toda la provincia y, a través de ellos, el Programa de Control de Vectores está vigilando la circulación de Aedes. Afortunadamente, no se ha detectado aún su presencia”, aseguró al respecto la titular del área de Epidemiología del Ministerio de Salud de San Juan, Liliana Bertoni.

image.png

En ese contexto, la especialista se refirió al impacto de las lluvias que se han registrado a finales de agosto, principios de septiembre y de octubre y en los últimos días. Al respecto detalló que, “a pesar de estas lluvias poco frecuentes en esta época, hoy por hoy no se están dando las condiciones climáticas todavía para la aparición de las larvas. Si bien hay mucha humedad, aún no alcanzamos la temperatura sostenida. Se necesitan al menos 15 días de temperaturas altas sostenidas, tanto mínimas como máximas, para que se produzca la eclosión de los huevos y la circulación diseminada del vector. Esa situación no se ha dado, porque las temperaturas altas, han sido intermitentes”.

Embed - ¿El dengue favorecido por las ultimas lluvias en San Juan?

Es justamente ese el motivo por lo que, en general, la mayor cantidad de casos autóctonos de dengue se dan en San Juan entre febrero y marzo, época en la que se registran temperaturas mínimas y máximas elevadas y, al mismo tiempo, se produce la mayor cantidad de precipitaciones.

En la temporada pasada, la provincia declaró el inicio del brote de dengue el 4 de abril y se registraron contagios aislados hasta finales de junio. Hubo más de 2.200 casos positivos de la enfermedad y San Juan lamentó tres muertes.

Sobre los controles actuales, la funcionaria indicó que, los mosquitos que se ha encontrado y cuya presencia pueden estar notando los sanjuaninos en sus casas son de otra especie, la Culex, que no transmite dengue. “De este tipo de mosquitos sí hay muchos y su presencia genera confusión, pero el Aedes todavía no reúne climatológicamente la temperatura necesaria”, aclaró la especialista.

El momento clave para prevenir

Con la seguridad de que los huevos de los mosquitos Aedes aegypti sin eclosionar aún, este es el momento justo para aplicar todas las medidas de prevención necesarias contra el dengue. Por eso, desde el Ministerio de Salud y los municipios se desarrolla diversas acciones con el fin de llegar de la mejor manera al momento en que se espera el impacto de la enfermedad.

Esto, a través de tareas de concientización en las escuelas y con la campaña de vacunación, que comenzó esta semana y con la que se busca inmunizar a los residentes de San Juan que ya sufrieron dengue y, como consecuencia, son susceptibles de presentar cuadros más graves de la enfermedad durante un recontagio; además del personal de salud y de seguridad, quienes por sus tareas están más expuestos.

image.png

Al mismo tiempo, se realiza tareas de limpieza y descacharreo en toda la provincia con el fin de tratar de retirar todos los elementos que puedan contener huevos del mosquito en su interior. Es en este caso que también toma importante relevancia las medidas de prevención que puede aplicar cada familia en su vivieda.

Las acciones que se puede desarrollar en cada casa para prevenir el dengue

- Limpieza y/o cepillado de recipientes con agua que pudieran contener las larvas y huevos del mosquito.

- Cambiar el agua y cepillar los bebederos de animales y los recipientes colectores de desagüe de aires acondicionados.

- Eliminar todos los recipientes que no se utilicen y que puedan acumular agua.

image.png

- Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior de las casas y que puedan acumular agua cuando llueve como botellas, latas, etc.

- Rellenar macetas con arena o cepillar diariamente los floreros o recipientes de plantas que están en agua para evitar la crianza de los mosquitos, cada tres días.

- Mantener limpios los pisos, cunetas y acequias.

- Mantener los jardines con el pasto corto.