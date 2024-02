El motoquero sanjuanino Ariel Giaccaglia se prepara para concretar su primer desafío a Alaska

“Será una experiencia larga y divina que comenzaremos el 20 de julio y prolongaremos hasta el 2 de agosto. Se trata de 4 mil kilómetros de dificultad alta y 1500 de ripio”, anticipó, en diálogo con Tiempo de San Juan.

“Muchos sueñan con llegar a Alaska en moto y nosotros lo cumpliremos. Recorreremos desde el sur de Alaska hasta el punto más al norte de ese estado de EEUU, La Bahía de Prudhoe. Nos espera un clima inhóspito que nos puede llegar a sorprender. Justamente por eso, en esta oportunidad, debido a las condiciones climáticas y características del terreno, llevaremos un vehículo de apoyo. Un utilitario llevará nuestros equipajes, herramientas para asistencia mecánica y una moto de repuesto para hacer que este viaje sea inolvidable”, relató.

-Ariel ¿Cuándo comienza esta pasión?

-Desde que nací. Vivía sentado arriba de la moto de mi papá, soñando con las motos, subiendo y bajando. Observaba cada detalle, paseaba con él siempre que podía. Más tarde fui creciendo, miraba revistas, me metía en concesionarias, averiguaba datos, anotaba… pero no me dejaban tener una. Mi mamá me dijo terminantemente que nunca tendría una moto. Pero las cosas cambiaron y con mucho sacrificio, finalmente, me compraron una Suzuki 125 en cuotas. Era una moto muy bonita y no tardé en hacer mi primer viaje. Corría 1979 y me fui por una ruta que prácticamente ya no se usa, repleta de curvas desde San Juan a Calingasta, Barreal, Uspallata, Las Cuevas, Potrerillos y Mendoza, para luego regresar al punto de partida. Llevé un bolso con frazadas, sábanas y dormí en Barreal. Siempre me acuerdo que llevaba una campera de mi hermana que me quedaba chica y entre los botones se formaba un agujero grande. Jean, zapatillas y eso sí, unos guantes abrigados de cuero que me había comprado especialmente.

WhatsApp Image 2024-02-11 at 15.05.40.jpeg

-¿Cómo logró convertirse en un referente a nivel mundial en la materia?

-Es loco pensar en eso. Soy un agradecido y vuelco mucha pasión a lo que hago. Comencé promocionando los viajes por mensaje de texto cuando recién la tecnología aparecía, pero mucho antes sacaba la cuenta a mano de los datos necesarios para una excursión. Todo fue paso a paso. Creo que nunca perseguí querer ser referente, simplemente salió así. Por otro lado, creo que es lo único que sé hacer y logré siempre que cada viaje sea perfecto. No me gustan los reclamos ni los grises y me encanta que las personas que se anotan reciban mucho más de lo que esperan. Le pongo cabeza y corazón a cada viaje.

-¿Hasta cuándo seguirá en este mundo tan apasionante?

-No lo sé, pero entiendo que me corre la edad. Alaska, por ejemplo, era un desafío, por el lugar y por el clima y no quiero postergarlo. En realidad, todo el tiempo estoy imaginando viajes raros, como el de dar la vuelta por el Mar Báltico y los países que lo rodean, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Lo pudimos concretar en tres oportunidades y es realmente espectacular. También estuvimos en Cabo Norte, Noruega. Rusia está pendiente. Por cuestiones de la guerra y de las restricciones por ahora es imposible.

Un completo cronograma durante todo el año

El cronograma 2024 de este experimentado motoquero casado y padre de dos hijos ya se inició con una salida desde San Juan pasando por Cuesta de Huaco, Cuesta de Miranda, Paso San Francisco (Catamarca) , Copiapó, La Serena y Paso de Agua Negra (San Juan). Otro de los recorridos planificados, en este caso entre el 23 de este mes y el 6 de marzo, es la carretera austral, un total de 4 mil kilómetros -1000 de ripio- con salida desde Malargüe y final en Neuquén.

WhatsApp Image 2024-02-11 at 15.05.07.jpeg

“Recorreremos lo mejor de la carretera austral, es decir, desde Puerto Mont, en Chile, hasta Los Antiguos en Argentina, con 1.000 km de ripio y llegando hasta Villa O’Higgins”, anticipó. Luego será el turno de Machu Picchu, un viaje de 5.230 km. La salida y el final serán desde Tucumán y el grupo explorará el desierto de Atacama, Arequipa, Valle del Colca, Cuzco, Machu Picchu, Lago Titicaca y Salar de Uyuni.

Mayo estará destinado a los Pirineos, una de las salidas típicas y que conoce como la palma de su mano. “Es hermoso recorrer los Pirineos de costa a costa, de ida y de vuelta, del Mar Mediterráneo al Golfo de Viscaya”, cuenta Ariel, para agregar que la salida es desde Barcelona hacia el oeste comenzando por los Pirineos, cruzando de España a Francia y viceversa todo el tiempo, visitando los mejores puertos de montaña, lugares emblemáticos de esa zona, Andorra, Col del Tourmalet, Lourdes y la playa en Biarritz para volver a retomar los Pirineos en un gran regreso a Barcelona.

Entre el 29 de mayo y el 11 de junio el recorrido incluirá el norte de España –Madrid, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León, para terminar nuevamente en Madrid—mientras que a fines de junio el programa serán los Alpes y Dolomitas (Stuttgart, en Alemania, recorriendo los caminos de las Dolomitas y los Alpes, en Alemania, Austria, Italia y Suiza, regresando a Stuttgart por la Selva Negra).

Al mes siguiente recorrerá Cabo Norte para observar el llamado “Sol de medianoche”, una aventura que, según dice, hay que hacer una vez en la vida. El octavo viaje del año es Alaska, y no será el último, ya que prevé cerrar el año en septiembre, con otra salida a Machu Picchu.