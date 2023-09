El monstruo de luz ullunero que despertó como nuevo después de 30 años

Fue un 8 de abril cuando se marcó un hito en la historia energética de la provincia, cuando se extrajo el rotor. Era la primera vez desde su fabricación tres décadas atrás que se reparaba íntegramente este artefacto. Fueron tres horas de pura adrenalina, con el trabajo de una grúa con capacidad para mover 275 toneladas subiendo por los aires este disco metálico de 242 toneladas, sacándolo por un techo semiabierto, lo que parecía sacado de una película.

image.png En marzo de 2022, se volvió a colocar en su lugar la pieza central de la Central de Ullum, traída reacondicionada desde Mendoza.

Fue un trabajo quirúrgico, en el que no debía haber movimientos inesperados, en los que esa tremenda mole debía recorrer 10 metros en vertical y 30 en horizontal, en cámara lenta. Un operativo donde más de una veintena de hombres trabajaron a presión tras meses de preparativos y calibraciones. La precisión por delante, para evitar golpes que estropeen la operación.

image.png

La contratista IMPSA junto a la local EPSE supervisaron cada paso. El gigante logró sacarse a la explanada para ser cargado en un camión y trasladado a Mendoza. La máquina de Ullum se llama "Silvia", como se la bautizó al ser inaugurada la central hace más de 30 años.

Finalizados los trabajos de desmontaje se comenzó en la central sanjuanina con los de reacondicionamiento como pintura en el pre distribuidor, retoques en el anillo de descarga, cambio de placas de desgaste, y nivelación, centralización y mediciones de tapa externa, entre otros.

Mientras tanto, en la vecina provincia este equipo pasó varios meses en proceso de revisión. Los trabajos consistieron en cambiar las piezas principales, como los álabes del rodete (que son las paletas curvas de las turbomáquinas). El rodete presenta un sistema hidromecánico que hace el movimiento central y allí se realizaron reemplazos de componentes.

Esta modernización incluyó también el material de control de flujo de agua desgastado, los tornillos de acoples del eje que son bulones gigantes y el generador en sí. Se revisaron bobinados; se reajustaron los cables y reforzaron soldaduras de puertas de ingreso; se controló el sistema de seguridad; además de cambiar el aceite de los sistemas hidráulicos, entre otros ítems.

WhatsApp Image 2023-09-01 at 12.13.39 PM (3).jpeg El equipo de EPSE, liderado por Carlos Flores, en el coronamiento de la pieza principal que hace andar la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum.

Luego, el corazón rejuvenecido se trajo de nuevo a su lugar. Colocarlo llevó un proceso similar al de la extracción, con la misma complejidad y precisión, pero a la inversa del realizado en 2021.

Fue en marzo de 2021 cuando se realizó el montaje del rodete Kaplan, la pieza principal del conjunto y encargada de transformar la energía hidráulica en energía mecánica, es decir que se rearmó la unidad generadora tras la modernización.

"Ha quedado hecha una pinturita", valora el director de la Central Quebrada de Ullum, Carlos Flores. Adentro están modernizando tableros, recuperando espacios y remozando con terminaciones los recintos que conforman los cuatro niveles que tiene este edificio, enclavado al lado del paredón del dique de Ullum.

WhatsApp Image 2023-09-01 at 12.13.39 PM.jpeg

"Pocas partes no pudimos tener acceso antes del desarme, fundamentalmente el rodete que no se puede acceder si está funcionando. Hubo piezas que se cambiaron. Ahora tendrá 30 años mínimo de vida útil por delante y pueden ser muchos más", estima el ingeniero.