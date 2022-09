El lunes 26/9, sin comercio en San Juan: conocé los detalles

"La conmemoración para el sector no se traslada y todos los comercios de San Juan permanecerán cerrados. Como años anteriores, las autoridades del gremio comenzaron una fuerte campaña en la calle, recordándole a los trabajadores mercantiles y a sus empleadores que el lunes 26 no se trabaja", esboza en la primera parte el citado comunicado.

En otro apartado, la nota que lleva la rúbrica de Moral Expone: "El día del Empleado de Comercio se celebra en Argentina cada el 26 de septiembre, así fue instituido por la Ley 26.541. En dicho día los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales con todos los efectos legales. No puede compensarse con el pago doble de la jornada ni el otorgamiento de un franco compensatorio. Los empleados de comercio tienen al año solo 4 feriados nacionales que se cumplen sin asistencia a los lugares de trabajo: 1 de enero, 1 de mayo, 26 de septiembre y 25 de diciembre".

Por otro parte, se confirmó que el SEC "ya está trabajando en un gran festejo para toda la familia mercantil, el día domingo 25 de septiembre en el Camping ubicado en Rawson, con sorteos, premios y Shows en vivo".