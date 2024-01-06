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El impacto, la joyita y la sorpresa de la semana, en 120 segundos

Arrancó el 2024 y, en un servicio a la comunidad, te contamos los hechos más destacados que ocurrieron en la provincia. Mirá

Por Luz Ochoa
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Comenzó un nuevo año y aunque una buena parte de los sanjuaninos está de vacaciones, descansando después de un largo 2023, en la provincia pasó de todo y por eso em un servicio a la comunidad te contamos lo más importante para que no te pierdas de nada.

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El impacto, la joyita y la sorpresa que se dieron en la semana te lo mostramos en el Top 5 de noticias.

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