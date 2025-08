El impactante spot de Ischigualasto que se está promocionando en América del Norte y Europa

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un nuevo spot promocional del Parque Provincial Ischigualasto está recorriendo el mundo y despertando asombro Con imágenes de alto impacto visual y narrativa bilingüe, el video busca posicionar a este sitio único de San Juan, Argentina, como un destino obligado para quienes buscan experiencias naturales, científicas y culturales. Ubicado en Valle Fértil, el Parque Ischigualasto —declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— abarca 63.000 hectáreas y se destaca por concentrar un valor paleontológico excepcional. Es el único lugar del planeta donde puede observarse de manera completa el período Triásico, es decir, el origen mismo de los dinosaurios y de formas de vida que poblaron la Tierra hace más de 200 millones de años. Más info en @tiempodesanjuan #spot #turismo @ppischigualasto" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

La campaña audiovisual, impulsada desde la administración del Parque, fue diseñada para llegar a audiencias de América del Norte y Europa, con una frase contundente como eje: "In Argentina, your next destination is Ischigualasto". El spot muestra el contraste de colores en los suelos y formaciones rocosas, atardeceres imponentes y tomas aéreas que transmiten la inmensidad del paisaje sanjuanino.

Además de su atractivo visual, el material busca invitar a una experiencia que mezcla ciencia, turismo y conservación ambiental. La propuesta está orientada especialmente a viajeros interesados en la historia natural, el trekking y la observación de fósiles, y representa un impulso para el turismo internacional en la región de Cuyo.

Quienes deseen visitar Ischigualasto o realizar consultas pueden comunicarse para informes y reservas a los teléfonos +54 (264) 4186119 o (264) 4570879, o bien al correo electrónico: [email protected].