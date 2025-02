El fracaso no existe: una perspectiva psicológica para transformar la adversidad en crecimiento

¿Qué pasa cuando piensas que has fracasado?

La primera etapa que sufres cuándo piensas que has fracasado, es el arrepentimiento y, después, comienza a crecer la frustración. Este sentimiento aparece cuando se te priva de algo que esperabas conseguir y, las ideas de “si fuera…” o “si hubiera…” comienzan a rondar por tu cabeza y te olvidas de vivir.

Lo cierto es que lo hiciste lo mejor que supiste, pero un día despiertas y, te das cuenta de que hay mucha distancia entre tu ideal y la realidad, entonces tienes dos opciones:

Evadirte de la responsabilidad : Comienzas a huir de tus sentimientos, a negarlos y proyectarlos hacia fuera de forma errónea y a echar la culpa a los demás.

: Comienzas a huir de tus sentimientos, a negarlos y proyectarlos hacia fuera de forma errónea y a echar la culpa a los demás. Mirar a la frustración de frente: Esto ocurre cuando eres capaz de mirar cara a cara a la frustración y drenarla poco a poco para evitar que se acumule.

Esto evitará que con el tiempo se convierta en una frustración aún mayor, por ese motivo hay que cortar en el momento oportuno el látigo mental que te tortura.

Datos que respaldan la inexistencia del fracaso

Innovación y fracaso:

Thomas Edison, el inventor de la bombilla, dijo una vez: "No he fracasado. He encontrado 10,000 maneras que no funcionan". Según un informe de Harvard Business Review, el 90% de las startups fracasan, pero el 75% de los emprendedores que fracasan en su primer intento tienen éxito en su segundo o tercer proyecto. Esto sugiere que lo que llamamos "fracaso" es, en realidad, un proceso de iteración y mejora.

Resiliencia y salud mental :

Un estudio de la Universidad de Pennsylvania reveló que las personas que ven el fracaso como una oportunidad de crecimiento tienen menores niveles de estrés y ansiedad. Además, desarrollan una mayor capacidad para enfrentar desafíos futuros. La resiliencia, según los expertos, no es una cualidad innata, sino una habilidad que se puede cultivar.

Aprendizaje y neuroplasticidad:

La neurociencia ha demostrado que el cerebro es capaz de reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Este fenómeno, conocido como neuroplasticidad, sugiere que cada vez que enfrentamos un "fracaso", nuestro cerebro tiene la oportunidad de aprender y adaptarse. En otras palabras, el fracaso es un estímulo para el crecimiento cerebral.

¿Quieres saber por qué es importante que cometas errores?

Al equivocarte estarás adquiriendo nuevos aprendizajes y mientras aprendes de tus errores irás mejorando tus habilidades y adquiriendo nuevas destrezas.

Cuando te permitas cometer fallos, estos pasarán a significar para ti nuevos retos, qué querrás vencer, así podrás convertir tus equivocaciones en oportunidades de crecimiento, no hay nada que no puedas lograr, así que no dejes que te paralice el miedo al fracaso.

Es muy importante partir de este propicio para entender muchas cosas acerca del fracaso: solo falla quién intenta y, solo llega al éxito, quién no tiene miedo a aprender de sus errores. Por eso es importante que entiendas qué fallar no es el final de algo, sino que es parte del proceso necesario hasta conseguir ese algo, y que quizás es el principio hacia la consecución de tus objetivos, por tal motivo es necesario que se cometas errores, ya que estos ayudan a corregir y a marcar las pautas de lo que estás haciendo.

Disfruta y aprende del error, recuerda que mientras aprendías a caminar, te caíste en algún momento y, no por ello, dejaste de intentarlo. Nadie comenzó dando pasos certeros y firme, así que permítete fallar.

¿De qué te das cuenta cuando te equivocas?

Cuando cometes errores te das cuentas de muchas cosas, pero hay una muy especial, y es que te sientes vulnerable, pero a su vez, cuando te das cuenta del fallo, lo reconoces y trabajas en él, comienzas un proceso de crecimiento personal y valentía que te hacen más fuerte en todos los sentidos.

Seguro que en el primer instante te duele, te enfada y te altera escuchar a otros, decirte aquello que no haces del todo bien, o te enojas cuando sientes ciertos tonos de burla hacia lo que estas intentando y aun no sale , pero créeme es normal , es parte del proceso, a nadie le gusta recibir críticas aunque sean constructivas.

A muchas personas estas circunstancias le hacen desistir de sus proyectos pero otros aprenden que todo sueño tiene un precio y se crecen ante las adversidades haciendo de estas críticas u opiniones un motor para volver a intentarlo con aun más fuerzas.

La lección es clara, quien persiste vence. Ten en cuenta que cuando una crítica te afecta es porque está tocando un punto que necesitas sanar. Reconocer tus errores te hará más humilde y humano y, una vez que los aceptas, ninguna opinión ajena podrá herirte. Asumir los fracasos y errar es el único camino hacia tu madurez emocional, no tengas miedo al fracaso.

Cómo redefinir el fracaso

Cambia tu narrativa : En lugar de decir "fracasé", prueba con "aprendí". Este pequeño cambio en el lenguaje puede tener un impacto profundo en tu mentalidad.

: En lugar de decir "fracasé", prueba con "aprendí". Este pequeño cambio en el lenguaje puede tener un impacto profundo en tu mentalidad. Celebra los intentos: En lugar de enfocarte en el resultado, valora el esfuerzo y el proceso. Cada intento es un paso más cerca del éxito.

En lugar de enfocarte en el resultado, valora el esfuerzo y el proceso. Cada intento es un paso más cerca del éxito. Rodéate de personas que te inspiren: Las redes sociales pueden ser una fuente de presión, pero también de inspiración. Sigue a personas que compartan no solo sus éxitos, sino también sus fracasos y aprendizajes.

Las redes sociales pueden ser una fuente de presión, pero también de inspiración. Sigue a personas que compartan no solo sus éxitos, sino también sus fracasos y aprendizajes. Practica la autocompasión: Según la psicóloga Kristin Neff, la autocompasión es clave para superar el miedo al fracaso. Trátate con la misma amabilidad que tratarías a un amigo que está pasando por un momento difícil.

Con todos estos datos que te hemos aportado, queremos desde Europa Coaching que te quede claro que el fracaso no es más que una interpretación subjetiva de los eventos. Si lo vemos como una oportunidad para aprender y crecer, dejamos de temerle y empezamos a abrazarlo como parte natural del camino hacia el éxito. En un mundo donde la perfección es una ilusión, aceptar y redefinir el fracaso puede ser la clave para una vida más plena y satisfactoria.

Escrito por: Carlos Fernández. Coach y psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram: Europa Coaching.