El extraño caso de la sanjuanina que supo que estaba embarazada a los 6 meses, tuvo a su bebé prematura y necesita ayuda

“Yo ya era mamá y conocía lo que se siente durante un embarazo. Me sentía incómoda y rara, pero como seguía menstruando jamás sospeché nada. Cuando me hicieron los análisis, me dio positivo y no lo podía creer. Ese día era 26 de diciembre y ya estaba de 6 meses”, cuenta Rocío recordando lo que vivió.