Inesperado: el hijo de "Yiya" Murano afirmó que hubo otras tres mujeres asesinadas por su madre

María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, más conocida como “Yiya” Murano, fue acusada y detenida por envenenar y matar a tres mujeres, en el marco de una estafa, pero al parecer antes de esos hechos pudo haber asesinado a otras tres víctimas más.

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Así lo afirmó su hijo Martín Murano, quien remarcó que esos tres homicidios se produjeron antes de los crímenes de Carmen “Mema” Zulema del Giorgio de Venturini, prima segunda de “Yiya”, su vecina Nilda Adelina Gamba y de una amiga de esta última Lelia Elida “Chicha” Formisano de Ayala.

“Me cayó la ficha hace unos años y lo investigué bastante el caso hace un tiempo atrás. Había tres mujeres, también mayores de edad y casi sin familia, que invirtieron dinero. Eran señoras mayores solas y también fallecieron de manera misteriosa. Desconozco el lapso de muerte entre una y otra, pero fue antes de las tres víctimas que todos conocemos”, remarcó Murano en declaraciones al programa “Tiempo de Policiales” que se emite por ATP Stream.

El hijo de “Yiya” planteó una comparación al hablar de estos hechos, ya que graficó: “Fue como si murieran de un balazo en la espalda tres vecinos de Carlos Robledo Pucho. Esto más que una duda es una certeza”.

Murano atribuyó estas tres muertes a homicidios presuntamente cometidos por su progenitora -así le gusta decir de su vínculo con “la envenenadora de Monserrat”-, ya que también había “una amistad” entre las víctimas fatales y la asesina.

“Y aporto más detalles macabros. Dos de esas mujeres vivían en el mismo piso del edificio en el que vivía Jorge Eduardo Burgos, 'el descuartizador de Barracas'. Ellas vivían en dos departamentos del tercer piso, en el otro vivía Burgos y en el cuarto piso vivía la hermana de Yiya. Podemos decir que mi infancia la pasé rodeado de Yiya y del 'descuartizador' Burgos”, detalló.

El hombre al que señaló Murano fue acusado de asesinar y descuartizar a Alcira Methyger, quien primero fue la empleada doméstica y luego la pareja de ese criminal, en un hecho ocurrido en febrero de 1955 en un edificio de la calle Montes de Oca 280.

De esta manera, Martín aportó el dato de que a los tres homicidios que se le conocieron a Yiya Murano, podrían sumarse otros tres ocurridos años antes.

El hijo de "Yiya" y su historia

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Respecto de su infancia recordó que él “tenía 12 años cuando Yiya cayó detenida y partir de ese momento” fue “criado por Ignacia, que era la empleada doméstica”, pero luego pasó a ser su “mamá”.

“Yo pensé que ella había sido detenida por algo referido a las estafas porque se hablaba de dólares, Bonex, mesas de dinero. Las salidas habituales de ella eran con amantes y estaba relacionada con gente de poder”, relató.

“Me dediqué a pelear y no me enorgullece decirlo. Un chico de 12 años con poca experiencia en la calle y con el tamaño que tenía yo era presa fácil de alguien que quería burlarse. Todo lo que viví lo canalicé por el lado de las artes marciales y lo profesionalicé. Soy instructor de tres artes marciales y lo digo con vergüenza, no con orgullo. Tuve muchas peleas callejeras pero el tiempo y la lluvia borran toda huella. Hoy soy una persona casi civilizada”, indicó.

Asimismo, remarcó: “Así como digo que para mí, mi mamá era Ignacia, también digo que mi papá fue Antonio Murano, más allá que tiempo después me enteré que no lo era, pero no me importó y de hecho llevo su apellido. El apellido Murano es de Antonio y no de esa señora (por Yiya)”.

Fuente: NA