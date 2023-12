El DNU de Milei en las agencias estudiantiles de San Juan: entre las dudas y la tranquilidad

En detalle, el DNU deroga las leyes N° 18.828, de reglamentación de Hotelería; 18.829, que creó el “Registro” de “Agentes de Viaje” y reglamentó su actividad a partir de una “licencia habilitante”; y 26.356, de “Sistemas turísticos de Tiempo Compartido”. Ante este panorama, a nivel nacional comenzó a hablarse de que, la derogación de la Ley 18.829 arrastraría además Ley 25.599 de Turismo Estudiantil. Por lo cual ya no se exigirían requisitos económico-financieros para operar en el segmento viajes de estudio y de fin de curso. Sin embargo, aún hay dudas sobre cómo se desarrollará la implementación de los cambios.

Al respecto, el gerente de la sucursal sanjuanina de la agencia de viajes estudiantiles Super Tour turismo, Jorge Voiro, comentó “todo cambio puede ser bueno o malo. Pero, por lo que he podido leer creo que, a priori, la norma va a permitir mejorar la competitividad y obligará a las agencias a ofrecer mejores servicios. Será el cliente el que tendrá que elegir de acuerdo a cada propuesta”.

Al respecto, indicó que, “personalmente creo que sí existen empresas que tienen monopolio y se hace difícil la competencia. Con los cambios, la gente no sólo va a elegir por precio, sino también por idoneidad, por la seguridad que cada empresa le pueda brindar. Se habla por ejemplo de que ya no se va a exigir el certificado de antecedentes penales a los coordinadores de los viajes y, en realidad, nosotros los pedimos porque es una exigencia de la Asociación Argentina de Coordinadores, no de la ley. O, la establece que debe ir un coordinador cada 25 chicos y nosotros tenemos 1 cada 12 para brindar un servicio más seguro. Es decir, cada empresa decide qué servicio ofrecer y la gente, qué contrata".

En cuanto a los seguros, indicó que, “los seguros son obligatorios, siempre. La norma hablar del seguro de caución, que se pide para abrir una agencia de viaje. Nosotros somos el único rubro al que se le exige un seguro de este tipo para su apertura”.

Y para finalizar se refirió a la ley vinculada a los trámites para aperturas de agencias. En este contexto, sostuvo que, “actualmente el trámite para abrir una agencia es muy burocrático, podés demorar hasta un año aún teniendo todo listo y en regla. Con esa derogación va a ser mucho más ágil. Tiene sus riesgos, que es que cualquiera pueda vender turismo. Pero hoy, aún con la ley, en algunos casos pasos, por ejemplo en los rapipagos, venden turismo. Es decir, esto va a mejorar la posibilidad de competencia”.

Con este último punto coincidió Néstor Yafar, de Yafar Destinos, quien afirmó: “Actualmente uno tiene que ir al área de Turismo en Buenos Aires para iniciar los trámites para abrir una agencia de viajes y demoran muchísimo, los empleados se pasan meses viendo los papeles. Esto es algo que podría cambiar”.

Aunque agregó: “Más allá de eso, es todo muy nuevo. Es muy prematuro hablar al respecto de todos los cambios, porque hay que ver la norma nueva, ver todo. Aún no está muy claro, hay que ver la letra chica y analizar”.

Por su parte, desde Turismo Vittorio indicaron que, “por ahora nos manejamos sin cambios, todo sigue igual. Veremos qué pasa después, cuando haya mayores detalles”.

Para finalizar, este Diario consultó al Ministerio de Turismo de la provincia, para conocer el análisis que se hace a nivel local, pero no recibió una respuesta. Desde el área indicaron que, están esperando mayores definiciones para tener más claras las medidas.