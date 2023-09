El detalle del festejo del Día del Estudiante en San Juan que generó sorpresa

El Complejo Costanera, en Chimbas, fue el epicentro de los festejos por el Día del Estudiante. Como en el resto de los departamentos, no se reportaron allí inconvenientes.

Anoche finalizaron las celebraciones en el marco del Día del Estudiante en San Juan y un dato llamó la atención de las autoridades, al mismo tiempo que fue celebrado: durante la jornada del 21 de septiembre no se registraron disturbios, no hubo detenidos y no se produjeron accidentes.