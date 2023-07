El desgarrador relato del padre de la nena muerta en el Cimyn: "Estuvo abandonada en una camilla"

El hombre también explicó que a su nena nunca le colocaron oxígeno o un oxímetro para ver si podía respirar bien. "No se preocuparon por hacer análisis de urgencia o alguna placa, lo que cualquier médico le realiza a un paciente", aseguró.

Visiblemente conmovido, también relató que los médicos le dijeron que la muerte había sido por una bacteria por algo que la pequeña comió pero luego la autopsia demostró que se trataba de una neumonía y nunca la diagnosticaron bien.

"Estuvo mucho tiempo en la guardia sin colocarle oxígeno, sin revisarla como corresponde. Estuvo abandonada, en una camilla. Mi hija gritaba que no podía respirar. Se demoraron más de media hora en colocarle oxígeno. El médico de guardia la recibió al paso de varios minutos y manifestó que él no se iba a hacer cargo, que la iba a atender el encargado de pediatría, el que también demoró en bajar, mientras mi hija estaba en una camilla", relató.

S "Alrededor de más de 40 minutos la suben a terapia. cuando la vemos pasar se demoraron 20 minutos, salen y manifiestan que le había dado un paro cardiorespiratorio, no sabían por qué, no sabían qué tenía mi hija. Pedimos respuestas, pero nunca supieron qué tenía. Luego, consultando a otros médicos en particular nos dijeron que con un estetoscopio se daban cuenta que tenía neumonía, o dificultad al respirar, que esto se podría haber evitado", dijo el padre de Abigail.

Allanaron el Sanatorio Cimyn

Tras la denuncia de los padres de Abigail, la UFI Delitos Especiales allanó el centro médico ubicado en calle Catamarca y Santa Fe.

Del lugar se llevaron un libro de guardia de enfermería, la historia clínica de Abigail y el registro de las cámaras de seguridad que muestran los movimientos de los dos médicos que atendieron a la nena antes de que muera.

Estas pruebas serán claves para demostrar si existió o no una negligencia médica que desencadenó la muerte de la menor.