jueves 7 de agosto 2025

Agendando

El Conte Grand se llena de propuestas culturales, familiares y laborales este fin de semana

Las actividades se desarrollarán con entrada libre y gratuita, y están dirigidas a públicos de todas las edades

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Centro Cultural Amadeo Conte Grand cuenta este fin de semana con una numerosa actividad cultural.

El Centro Cultural Conte Grand será el punto de encuentro este fin de semana con una agenda diversa que incluye celebración por el Día del niño, una jornada dedicada a la cultura japonesa y una feria laboral pensada para jóvenes que buscan insertarse en el mundo del trabajo. Las actividades se desarrollarán con entrada libre y gratuita, y están dirigidas a públicos de todas las edades.

El viernes se desarrollará la Expo Feria Laboral 2025 “Mi Primera Chamba”, una iniciativa de la Fundación Eco San Juan, Solidarizando Corazones, que tiene como objetivo facilitar el contacto entre jóvenes y empresas que ofrecen oportunidades de empleo y capacitación. La feria incluirá espacios de asesoramiento, networking, y un line up de charlas sobre minería, inversiones, armado de CV, entrevistas laborales, reclutamiento y habilidades blandas. El cierre musical estará a cargo de la banda Q’ Baile, que pondrá ritmo a una jornada pensada para fomentar la empleabilidad y el desarrollo profesional en la provincia.

El sábado 9 de agosto, desde las 15:00 y hasta las 20:00, llega Contelandia, una propuesta lúdica y creativa para festejar el Día del Niño. El Conte se transformará en un gran escenario intervenido con estética de papel, colores vibrantes y personajes fantásticos que invitarán a los más pequeños a disfrutar de juegos, actividades participativas y momentos inolvidables en familia.

El domingo 10, desde las 14:00, ese realiza YFU Teriyaki, un evento impulsado por la organización YFU San Juan que propone sumergirse en la cultura japonesa a través de múltiples expresiones. Gastronomía asiática, shows de K-pop, muestras de Kendo, charlas, videojuegos, talleres de dibujo y origami, trivias y Just Dance serán parte de esta jornada que además busca recaudar fondos para las actividades educativas y de intercambio cultural de sus voluntarios.

Con estas tres propuestas, el Centro Cultural Conte Grand reafirma su rol como espacio de encuentro, inclusión y promoción del desarrollo cultural, educativo y social de San Juan.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
