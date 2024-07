El CIMYN, camino a normalizarse: vuelve la guardia pediátrica, pero un área seguirá sin funcionar

No es una novedad que la salud privada está en crisis en San Juan. Uno de los espacios que notó el impacto fue el Centro Integral de la Mujer y el Niño ( CIMYN ), dependiente del Colegio Médico, que cerró la guardia pediátrica y terapia intensiva pediátrica en medio de una revisión de costos. Las buenas noticias es que se está trabajando en un cambio de modalidad que permitiría recuperar uno de los servicios del sanatorio.

“Se está reestructurando la modalidad de trabajo. En vez de ser servicios separados pediatría, guardia, internación y terapia, ahora los pediatras trabajarán tanto en guardia e internación, brindando un servicio formado en cuanto a la integridad y los recursos serán repartidos entre los colegas para que tengan un honorario dingo, aprobado por la Sociedad Argentina de Pediatría”, explicó el profesional.

image.png

Si bien reconoce que han notado cierta resistencia de parte de algunos profesionales que no estaban acostumbrados a esta modalidad, la intención es armar un modelo de trabajo que logre un equilibrio de cargas entre los profesionales. Actualmente hay 15 pediatras en guardia y la misma cantidad en internación.

“Se está armando el plan, con la cantidad de médicos que tenemos y si Dios quiere la semana que viene reabre el servicio nuevamente el servicio”, explicó Bordes.

El servicio que no se habilitará por el momento es la terapia intensiva pediátrica. Al respecto, el presidente del Colegio Médico explicó: “Terapia intensiva pediátrica tiene un costo, al igual que una terapia de adulto en cuanto a los gastos. La tasa de ocupación de pediatría es baja y puede llegar a aumentar, pero en algunos periodos del año. Con las camas que tienen el resto de las instituciones se cubre la demanda. Esto quiere decir que, si cierro terapia intensiva, no se afectan a los niños, porque hay camas disponibles”.

Este sería el principal motivo por el cual el área continuará inactiva. Además del costo que representa mantener el servicio abierto, que representa un monto mensual de 20 millones de pesos, gasto que no puede contemplarse teniendo en cuenta la situación financiera del sanatorio.

La otra cara del Colegio Médico: el Hospital Privado y una realidad distinta al CIMYN

Mientras en el CIMYN se analizan todas las variables posibles para hacer ajustes y evitar pérdida, el panorama en el Hospital Privado, la otra institución que depende del Colegio Médico, es totalmente distinta.

Si bien también siente el impacto de la crisis en la salud privada, cuenta con mayor espalda para sostener los golpes financieros. Así lo explicó Bordes: “El Hospital Privado, al ser un hospital con unidades de gestión reconocidas, otras unidades de gestión mayores, es más estable desde el punto de vista económico y financiero”.

image.png

Eso sin dudas le permite a la institución subsistir y no caer en la necesidad de hacer recortes o tener que cerrar servicios, pero en caso de profundizarse la crisis, nada descartaría que se tenga que tomar ese tipo de decisiones, aunque por el momento no son cuestiones que estén en estudio.

Vouchers de mercadería: cómo llegaron a ser una moneda de cambio y ¿se seguirán entregando?

Por otro lado, el presidente del Colegio Médico explicó porqué tuvieron que recurrir a vales de comida como parte de pago, algo que generó un fuerte rechazo de parte de ATSA, que enterados de la situación pusieron el grito en el cielo y fue un tema que generó fuerte polémica.

Al respecto, Bordes destacó: “El pago de aguinaldo como de sueldos se hizo en forma completa con los aumentos que corresponden. Quedó solamente una deuda, que fue relativo a los aumentos de febrero y marzo, que por situaciones financieras obvias no se pudo cumplir y se planteó el pago de otra forma”.

Y continuó: “Entre ello se planteó la posibilidad de pagar parte con ticket para comprar alimentos o tomarse los días compensatorio por ese importe que no se había podido pagar. Nuestra intención era que la gente no sienta que nosotros queremos aprovecharnos y quitar lo que corresponde. Queríamos dárselo de alguna forma. Lamentablemente no lo podemos hacer con plata, pero pudimos comprar un bono de $100.000 de mercadería, que el trabajador puede comprar de forma inmediata, y el Colegio contaba con la posibilidad de pagarlo en tres veces. Fue una alternativa para poder cumplir con los trabajadores”.

Al ser consultado reiterar la modalidad en el futuro, Bordes aclaró que se utilizó de manera excepcional para cumplir con los trabajadores y las intenciones de la institución es no tener que volver a esa situación nuevamente.

“Si cobráramos los valores que corresponden, no tendríamos que recurrir a estas opciones”, reflexionó, señalando que en ese caso las prestaciones deberían aumentar un 40%.