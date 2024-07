El centro comercial abandonado y un fuerte reclamo vecinal en el barrio Aramburu

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1816301950918426965&partner=&hide_thread=false Uno de los tantos robos que quedó registrado en las cámaras de seguridad. pic.twitter.com/fqrjyS8agm — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 25, 2024

La mujer se quejó de que el policía que trabaja en la garita no puede salir de la misma porque es uno solo. "A mí me pasó una vez a las tres de la tarde que se metieron a mi casa, se dieron a la fuga, yo vine corriendo y el único auxilio que tuve es que el policía de la garita me tomó los datos. Ellos se comunican por handy pero no puede abandonar la garita", expresó.

Desde la zona apuntan contra un grupo de familias que usurparon las instalaciones de lo que solía ser un centro comercial abandonado hace más de una década. "Ahora el conflicto que tenemos es que está abandonado el centro comercial y ahí se han metido a vivir y ellos son los que mayormente están cometiendo los hechos", dijo la mujer.

WhatsApp Image 2024-07-24 at 21.13.06 (1).jpeg El centro comercial abandonado hace más de una década, el foco del conflicto vecinal.

Los vecinos también explicaron que hace siete meses ya tuvieron una reunión a la que asistió un concejal de Rivadavia y el comisario de la Seccional del barrio Aramburu. Sin embargo, a pesar del pedido "las cosas siguen pasando".