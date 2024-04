El caso de la perrita casi ahorcada cuya foto viral estremeció a los sanjuaninos

La imagen de una perra extremadamente flaca, atada a un árbol colgando del cuello y tomada en el fondo de una vivienda de Santa Lucía, corrió rápido por las redes sociales de sanjuaninos, impulsada por personas que buscaban encontrar una solución al caso. Alertado por la estremecedora imagen, Luciano Castro, un proteccionista que lleva 10 años rescatando animales en la provincia, se acercó a la vivienda señalada y, no sólo corroboró que aquello estaba sucediendo allí, sino que además descubrió que había un segundo perro, cachorro, en estado similar. Después de una serie de acciones, pudo sacar del lugar a los animales y ahora espera conocer el diagnóstico del veterinario para saber si podrán salir adelante.

“Me llegó el pedido de ayuda como me llega siempre, por WhatsApp o las redes. Cuando vi la imagen me di cuenta de que el estado de la perra era deplorable, por eso me acerqué a la casa y, después, a hacer la denuncia en la Comisaría 5ta”, contó Luciano a Tiempo de San Juan.