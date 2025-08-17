Dúo Sierra Maestra: una nueva vida en Córdoba persiguiendo un gran sueño folklórico

Alejandro, Carolina y Leonardo Pastén, los integrantes del Dúo Sierra Maestra que se está haciendo un lugar en el folklore nacional.

‘Si lo puedes soñar, lo puedes lograr’. Esa debe ser una de las frases motivacionales más viralizadas en las redes y tal vez la que tomaron para su destino los hermanos Alejandro (18), Leonardo (16) y Carolina Pastén (10). Ellos conforman el Dúo Sierra Maestra. Sí, el dúo aunque sea tres porque decidieron mantener el nombre con el que comenzaron los dos hermanos más grandes.

Unos 12 años han pasado desde que Ale y Leo le dieron vida a este proyecto que desde el entonces les viene permitiendo disfrutar de la música por distintos escenarios de San Juan.

Captura de pantalla 2025-08-16 095430

“Ellos dos sólitos son los creadores de este hermoso proyecto en la cual estamos viviendo. La conexión con la música folklórica primero surgió de Ale, cuando tenía 4 años de edad, y ahí contagió Leo. Desde entonces nunca más pararon”, recuerdo envuelto en orgullo y emoción Mario, padre y representante de estos pedazos de artistas que llevan cada vez más alto el nombre de San Juan.

El sueño más grande que tenemos es poder pasear nuestro propio nombre en todo el país

Ale ya terminó la secundaria, Leo está en 4º año y Carolina, a quién también picó el bichito de la música, está cursando 5º de primaria. Todo ya en Córdoba, donde la familia decidió instalar el nuevo campamento con la intención de que la banda dé un salto cualitativo.

Captura de pantalla 2025-08-16 095202

“Si bien todos trabajamos para que seamos un equipo, cada uno tiene sus funciones bien definidas. Alejandro es el líder y creador de las melodías y las innovaciones, Leonardo es la guitarra base y el encargado de las improntas en cambiar melodías de canciones y Carolina hace un poco de todo”, repasó el progenitor de este grupo oriundo de Rivadavia.

Invitado a definir el estilo que sus hijos comparten sobre el escenario, el representante expuso: “Es una propuesta innovadora y de folklore moderno, entre contemporáneo y clásico. Tenemos muchos referentes, pero entre ellos destacan Los Nocheros”.

Las peñas de San Martín, la Fiesta de la Tradición, la Fiesta Nacional del Sol y distintas peñas y bares forman parte del currículo de estos pibes que aterrizaron en Córdoba con “la intención de perfeccionarnos y también a traer lo nuestro, ya que creemos que es algo interesante lo que hacemos, no es lo clásico”.

En cuanto a la meta principal que guía todos sus esfuerzos, Mario Pastén expresó: “El sueño más grande que tenemos es poder pasear nuestro propio nombre en todo el país, siendo la novedad del folklore actual y poder dejar huellas en muchos escenarios, principalmente en la plaza Próspero Molina de Cosquín”.