Dos periodistas sanjuaninos salvaron su vida de milagro: el fuerte testimonio de la protagonista

"ESTAMOS BIEN, PERO NO TANTO. Parece que no, pero ya se cumplió una semana del accidente que casi me cuesta la vida a mí y a mi familia. TODO esto que ven son las chatarras que quedarán en el recuerdo, en esos que a veces no nos dejan dormir. TRAUMAS físicos y psicológicos, miedos, cambios en la rutina, problemas de salud, gastos no esperados, angustias y una impotencia que no tienen idea", comienza su relato Maru Vega Zalazar, una conocida periodista de la televisión sanjuanina, que días atrás protagonizó junto a su pareja, el también trabajador de prensa Favio Cabrera, y su pequeña hija, un choque en cadena en Santa Lucía.