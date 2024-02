Docentes de institutos preuniversitarios de la UNSJ dejarán de cobrar el Fondo de Incentivo Docente y Conectividad

La modalidad era que la UNSJ lo pagaba todos los meses y luego esperaba las partidas para recuperar esos montos. Otras universidades esperaban la llegada de los fondos y recién lo pagaban. “En la medida que el gobierno nacional no renueve esas partidas, la UNSJ no puede hacerle frente. El último pago fue en el mes de enero”, explicó.

Los sindicatos docentes que defienden los derechos de las y los docentes de los IPU ya hicieron conocer su posición. Desde UDA, la secretaria general Karina Navarro, comunicó que se ha firmado un pedido a nivel nacional con otros gremios docentes. “La Ley Ómnibus se cayó, pero el DNU está vigente y esta es una medida que está en el DNU. La provincia se hizo cargo de ese pago para los docentes provinciales, sin modificación ni actualización, pero ya aclaró el gobernador que esos fondos no existen más. La provincia se hizo cargo este mes pero nadie sabe qué va a pasar después. Los sindicatos estamos dialogando, a nivel nacional y provincial, pero creo que todavía no se ha tomado conciencia a nivel general de lo que implica. Al paso que vamos, no creo que inicien las clases”, dijo

Por su parte, el secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, señaló que están haciendo los reclamos a través de las federaciones. “El gobierno -dijo- decidió unilateralmente no mandar los fondos y si esto no se resuelve, se tomarán las medidas necesarias. Es claro que el gobierno nacional quiere desentenderse de la educación y que las provincias se hagan cargo, esto es más una vendetta que se concreta después del fracaso de la Ley Ómnibus. En cuanto a plan de lucha, mañana habrá una reunión de la Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica y ahí se debatirán los pasos a seguir”.

Desde SIDUNSJ, Esteban Vergalito rescató la posición de CTERA, que sostiene que tanto esta medida, como la de suspender el Fondo Compensador, implican que se están incumpliendo dos leyes. “Desde el Frente de Asociaciones de BASE (FAB-CONADU) venimos monitoreando hace más de dos años la pérdida de poder adquisitivo docente. Fue de un 30% con Macri, entre 7 y 8 puntos con Alberto Fernández y esta última pérdida fue la más drástica: 45 puntos entre diciembre y enero. Esto lo venimos denunciado desde hace más de dos años. El incumplimiento del FONID y del Fondo Compensador, serán tratados en el FAB en ese marco, durante una reunión que tendremos durante lunes y martes próximo en Florencio Varela. Entendemos que hay un proceso de ajuste planificado, que empezó con la devaluación inicial, que es una estrategia de los grupos concentrados de la economía para llevar al pueblo a otra relación salarios-precios. Localmente, estamos trabajando en el Frente por la Educación, con la federación estudiantil, desarrollando acciones en conjunto. Estamos convencido que los frentes multisectoriales son los espacios adecuados para tramitar estas demandas”.

Fuente: UNSJ