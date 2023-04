Desde Defensa al Consumidor aseguran que no hay escasez de mercadería en San Juan

“Hasta hoy no hay inconveniente con mercadería en la provincia” , dijo a Tiempo de San Juan Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor , quien precisó que fortalecieron los controles en los supermercados y mayoristas de la provincia, debido a aumentos y declaraciones de algunos propietarios de faltantes que no habían sido notificados.

image.png

Esto no quita que no haya disponibilidad del producto bajo otras marcas. “Es importante dejar en claro que los productos que consumo masivo si se encuentran tanto en cantidad como en variedad”, remarcó Pérez.

Por otro lado, aseguró que desde algunas cadenas mayoristas les han informado a los inspectores que están teniendo demora en la llegada de productos de rubros puntuales, como higiene personal, perfumería o bazar, pero esto no complicarían el acceso a alimentos básicos.

El cartel que despertó la intriga y un llamado de atención

Pérez comentó que durante el recorrido de los inspectores detectaron una irregularidad en un supermercado ubicado en San Juan. Se trata de ChangoMas, que entre sus góndolas colgó carteles donde informaban que, debido a inconvenientes a la hora de recibir mercadería, podría llegar a haber problemas en el abastecimiento.

image.png

“Esta es una falta gravísima, porque si están teniendo un verdadero problema con el abastecimiento, tienen que detallarlo en la comunicación, y no hacer una general que lo único que hace es lograr confundir al consumidor y aumentar las expectativas y especulaciones. Pero no lo aclaran, lo no tienen identificado. Por esto han sido advertidos, pero de continuar con la actitud podrían ser sancionados”, comentó el funcionario.