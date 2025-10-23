Desconcierto por la falta de plásticos para los carnets en San Juan: cuándo se solucionará, según EMICAR

EMICAR explicó por qué no hay plásticos para los carnets de conducir en San Juan e informaron cuándo creen que se regularizará la situación.

Desde hace al menos dos semanas, los sanjuaninos que se acercan a EMICAR para sacar el carnet de conducir o renovarlo, salen del lugar con un papel en lugar de la licencia. La situación genera desconcierto y preocupación, principalmente entre aquellos conductores que tienen intenciones o necesidades de viajar fuera de la provincia o incluso del país, más teniendo en cuenta la cercanía a la finalización del año y la temporada de vacaciones. Consultado por Tiempo de San Juan, el gerente de EMICAR, Ernesto González, explicó el motivo del inconveniente y adelantó que la situación podría normalizarse la próxima semana.

“Los plásticos son entregados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con todas las normas de seguridad que lleva un documento público. Cuando la Agencia interrumpe la entrega, se produce la problemática que estamos teniendo actualmente en San Juan y en el resto de las provincias”, detalló González.

Según el funcionario, la interrupción en la distribución de plásticos se produjo hace aproximadamente dos semanas. “Nos informaron que la semana próxima volverían a entregarlos”, afirmó.

Mientras tanto, desde EMICAR aplicaron dos soluciones provisorias para los conductores:

La licencia digital , disponible inmediatamente después de finalizar el trámite a través de la app Mi Argentina, con todos los datos actualizados.

Un certificado de papel con código QR, que permite verificar la autenticidad del trámite durante los controles dentro de San Juan.

“El QR permite corroborar que la persona hizo el trámite correctamente. Pero, además, con la licencia digital no debería haber inconvenientes para circular en el resto del país, ya que está autorizada por ley nacional. El problema seguramente se dé en aquellas provincias que no adhirieron a la norma nacional, por eso es importante averiguar antes de viajar. Estamos al tanto que en muchos casos, la aceptación del documento digital depende de la predisposición de quien hace el control y conocemos la importancia del caso, por eso estamos en contacto permanente con la Agencia pidiendo el sumistro”, explicó el gerente.

Al mismo tiempo, González reconoció que para salir del país la situación puede complicarse, especialmente en los controles fronterizos. “Lo mejor es ir con el plástico, sin lugar a dudas. Es mucho más seguro. Pero, insisto, no debería haber problemas dentro del territorio nacional”, dijo.

El titular de EMICAR también confirmó que una vez que lleguen los plásticos, se imprimirá y notificará de inmediato a los usuarios. “Avisamos a través de los medios, nuestras redes sociales o por WhatsApp, porque la gente suele consultar por esa vía”, aclaró.

La falta de plásticos no es un hecho aislado: según González, en los últimos dos años la situación se repitió “más de cuatro o cinco veces”. En algunos casos, el problema se debió a cuestiones de importación, aunque actualmente no se informó oficialmente la causa del nuevo faltante.

“Si nosotros tenemos inconvenientes, el resto del país también los tiene, porque la Agencia Nacional distribuye los plásticos en todo el territorio. De hecho, San Juan suele tener prioridad por ser un centro emisor de categoría A”, remarcó.

Actualmente, EMICAR recibe entre 150 y 200 personas por día, una cifra que crece con la llegada de la temporada de vacaciones. “Muchos conductores se apuran a renovar el carnet antes de viajar, por eso aumenta la demanda”, explicó González.

De ese modo, según lo informado, la entrega de plásticos podría normalizarse la semana próxima, y los usuarios serán notificados apenas se reactive el servicio.